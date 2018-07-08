Зобнин – о вылете России с ЧМ-2018: «Опустошение»

Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

«Знаете, я сегодня все отдал на поле, эмоций на самом деле вообще не осталось. Опустошение. За партнеров в серии пенальти, конечно, переживал.

Хочется сказать болельщикам «Спасибо» за то, что поддерживали нас до конца. Все, что могли, мы отдали на поле, но, к сожалению, не повезло», – сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

Мужики – спасибо!