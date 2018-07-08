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    Зобнин – о вылете России с ЧМ-2018: «Опустошение»

    Полузащитник сборной России Роман Зобнин прокомментировал поражение команды в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии (2:2; 3:4 – по пенальти).

    «Знаете, я сегодня все отдал на поле, эмоций на самом деле вообще не осталось. Опустошение. За партнеров в серии пенальти, конечно, переживал.

    Хочется сказать болельщикам «Спасибо» за то, что поддерживали нас до конца. Все, что могли, мы отдали на поле, но, к сожалению, не повезло», – сказал Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Мужики – спасибо!

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.07.2018 00:10
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 09:20

      Никто не бросит камень в "ваш огород". Равнодушных в команде не было.

      3
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      Рейтинг: +665

      Snerg 8 июля 2018, 00:38

      но кто меня больше всех поразил .
      не головин . не черышев! А Зобнин после такой травмы . он еще набирает обороты , лучше и лучше! да может он и не так заметен ,но черновую работу выолняет в лучших традициях КАнте!

      3
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      Рейтинг: +12341

      DeStar > Snerg 8 июля 2018, 01:02

      Жз, за Россией не было и 20% подборов , канте их выполняет в бОЛьшей мере так сказать

      0
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      ...
      Рейтинг: +665

      Snerg > DeStar 8 июля 2018, 01:12

      я же сказал В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ! а не повторил результат Канте! потом глянь статистику Зобнина и сравни с остальными и с хоркватами тоже! а так нетолько подборы , перехвата , выигранные противоборства! смотри на футбол шире ! футбол это не только перехваты

      1
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 8 июля 2018, 00:37

      Спасибо Вам за игру и самоотверженность!!! Гордость обуревает! Я сам знаю что такое рубиться 120 минут, а потом пенальти!!! Команде низкий поклон!! У Лопырёва был шанс и он его использовал достойно "таланту"!!!

      4
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      Рейтинг: +169

      TY13R 8 июля 2018, 00:30

      и так фартануло что далеко зашли...

      -1
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 8 июля 2018, 00:22

      Всё более, чем нормально: раньше вылетели Германия, Испания, Аргентина.
      В лотерею не повезло?
      Так на то она и лотерея.
      Отдыхай сейчас, сколько положено, а потом - в Спартак: форму набирать и ИГРАТЬ!

      1
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      Рейтинг: +665

      Snerg > derrik2000 8 июля 2018, 00:38

      пенальти это не лотерея . а мастерство. докажи обратное

      0
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 > Snerg 8 июля 2018, 11:10

      Я тебе ничего доказывать не собираюсь.
      Просто вспомни незабитый пенальти Роберто Баджио в матче с бразильцами и ты переменишь своё мнение.
      Или ты ещё очень молод и не знаешь, кто такой Роберто Баджио?
      Тогда ладно, тогда оставайся при своём мнении.

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2018, 00:18

      Роман, у вас все впереди!...главное не расслабляйтесь...

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 8 июля 2018, 00:18

      МОЛОДЦЫ!

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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 8 июля 2018, 00:17

      Лучше бы ты пеналь бил вместо Марио или Феди.

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      Рейтинг: +1048

      ferrum 8 июля 2018, 00:17

      Роман, вы одни из лучших.
      Спасибо Вам!

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      Рейтинг: +715

      Mario84 8 июля 2018, 00:13

      И вам спасибо мужики!

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