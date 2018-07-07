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    Дзюба разозлился из-за замены в матче с Хорватией

    Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии выразил недовольство после замены.

    На 79-й минуте вместо него на поле появился полузащитник Юрий Газинский. Дзюба после замены на повышенных тонах разговаривал с тренером Мирославом Ромащенко.

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Кадр из прямого эфира на «Первом канале»

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 22:55
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 8 июля 2018, 10:07

      когда игрок неравнодушен часто бывает такая реакция, просто хотел биться дальше и считал что способен помочь команде.

      1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 8 июля 2018, 09:10

      Теперь нет смысла говорить в правильности этой замены, хотя Дзюба реально устал.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 июля 2018, 07:09

      Дзюба красавец! Черчесов допустил роковую ошибку, которая будет ему сниться в страшных снах до конца жизни, заменив Дзюбу на Смолова, который и решил исход матча, к сожалению не в нашу пользу! Смолов очередной раз доказал свое мастерство!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +232

      hofman 8 июля 2018, 01:38

      Не думал, что скажу так про Дзюбу, но зачем его заменили. Все замены ни о чем. Кроме дзагоева

      4
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto 8 июля 2018, 01:37

      Мкдацкая замена!

      -1
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      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Benifacto 8 июля 2018, 01:49

      ты просто болван!

      -2
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      Рейтинг: +1653

      Benifacto > САДЫЧОК 8 июля 2018, 01:56

      еще что расскажешь?что Шумеры самые крутые в футболе?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Benifacto 8 июля 2018, 01:58

      ну что ху%ла из Нижнего Тагила...трать время ставь мне минусы..ибо ума у тебя нет и не будет!

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1653

      Benifacto > САДЫЧОК 8 июля 2018, 02:01

      пока вижу ,что только лишь ты мя минусуешь)))))ДБ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1130

      petr69 8 июля 2018, 00:52

      Не тока Акинфееву,- Дзюбе тоже памятник

      3
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 8 июля 2018, 00:45

      тут соглашусь с Черчесовым-в этом матче Дзюба был как мешок с камнями (тяжеловат )

      -3
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      Рейтинг: +45

      Shtirlits 8 июля 2018, 00:31

      Глупая замена. И не только эта и не только в этом матче.

      3
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      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 8 июля 2018, 00:23

      дзюбу зауважал даже - он боец - лучше он хромой и усталый,чем свежий федя - который в мыслях уже в Европе в топ-клубе...горечь и обида - могли дальше пройти реально...

      14
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 8 июля 2018, 00:20

      Федя бы забил пенальти....)))

      1
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