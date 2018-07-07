Дзюба разозлился из-за замены в матче с Хорватией

Нападающий сборной России Артем Дзюба в матче 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии выразил недовольство после замены.

На 79-й минуте вместо него на поле появился полузащитник Юрий Газинский. Дзюба после замены на повышенных тонах разговаривал с тренером Мирославом Ромащенко.

За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

Кадр из прямого эфира на «Первом канале»