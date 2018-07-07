Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Черчесов: «Болейте, пожалуйста, за сборную России. Это нас окрыляет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии призвал болельщиков поддержать команду.

    «Болейте, пожалуйста, за нас. Это нас окрыляет. Мы это чувствуем. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».

    За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2018 21:15
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 8 июля 2018, 00:04

      Нужна реформа всего футбола в России,её не было! А вы дебилы поверили в сказку! Но разумные то люди всё понимают,и вы всё скоро сами увидите,что я был прав!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 23:59

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Откуда у нас может быть такая мощная сборная,которая может конкурировать с лучшими сборными,где нет ни одного игрока с топ клуба? Вы что все дебилы,или под них косите?)

      -5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 23:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Тем кто минусы мне ставят,они не понимают,что спорт,тоже политика! Так надо было,чтобы Россия вышла в 1/4,на следующих ЧМ если даже они туда попадут,они даже из группы не выйдут! Но туда ещё надо попасть!

      -6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Petrik6578 > Ragnar Viking 8 июля 2018, 00:02

      Пошёл на .... со своей политикой ущербный)Без тебя все всё знают!Давай ещё попиши будешь через месяц -1000 сидеть,давай ещё прокомментируй с нужным сарказмом и глумлением,мастер загонять овец.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Petrik6578 8 июля 2018, 00:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ты х... й моржовый это ты мастер загонять овец,потому как у тебя нет мозгов! Пошёл вон овощ!

      -4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +11

      Seryi6661 > Ragnar Viking 8 июля 2018, 00:17

      Хаха Посмотрим кто куда пойдёт,ты хейтил сборную когда она еле еле прошла Испанию,из за игры,а теперь ты тоже говно льёшь,хотя парни игру показали и самоотверженно боролись до конца.Пи... ты позорный.Я в своей стране живу,а ты выкидыш тупой,на х.. своей политикой,ты больной.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > Seryi6661 8 июля 2018, 00:27

      Она не прошла Испанию,так надо было! Мне вас жаль дебилов,которые ни х... ничего не понимают! Хотя таким как ты легче жить,мозгов то нет)

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14

      DMN1115 > Ragnar Viking 8 июля 2018, 00:38

      Когда будешь жить в Испании,Англии,Германии и там будет соответствующий подбор игроков по уровню и игре будешь требовать от них как надо,а как не надо,убогий.Может ещё с Бразилией и Бельгией сравнишь как надо,звиздуй живи в другом месте,там тебя все ждут и всё будет как ты хочешь.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking > DMN1115 8 июля 2018, 00:56

      Сучёныш убого увидишь в зеркале!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      Uksik > Ragnar Viking 8 июля 2018, 02:03

      Пошёл вон отсюда,истеричка и провокатор,таким здесь не место,тебе люди всё уже написали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 23:29

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Черчесов такой смешной! Всю игру сделал Вова,а он такой весь оху...й, что этого результата сам добился!

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 23:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну не может играть в полуфинале ЧМ играть команда,чьи клубные команды на международной сцене проигрывали со чётом 7:0! Это было бы нонсенсом!

      -8
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3

      Ragnar Viking 7 июля 2018, 22:40

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Если там всё честно,то в полуфинале будет играть Хорватия! Ну не может второразрядник выиграть у мастера спорта по борьбе! Это я вам говорю как мастер спорта по борьбе! И это применительно в футболе!

      -8
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11