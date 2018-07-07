Черчесов: «Болейте, пожалуйста, за сборную России. Это нас окрыляет»

Нужна реформа всего футбола в России,её не было! А вы дебилы поверили в сказку! Но разумные то люди всё понимают,и вы всё скоро сами увидите,что я был прав!
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов перед матчем 1/4 финала ЧМ-2018 против Хорватии призвал болельщиков поддержать команду.
«Болейте, пожалуйста, за нас. Это нас окрыляет. Мы это чувствуем. Даже когда сложно, все равно нас ноги несут», – сказал Черчесов в эфире «Первого канала».
За ходом матча можно следить с помощью текстовой онлайн-трансляции «Бомбардира».