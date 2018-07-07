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    Товарищеский матч. ЦСКА крупно проиграл «Копенгагену»

    ЦСКА с крупным счетом потерпел поражение от «Копенгагена» в контрольном поединке.

    В составе армейцев единственный мяч на 51-й минуте забил полузащитник Астемир Гордюшенко.

    Москвичи играли не основным составом.

    Товарищеский матч

    Копенгаген (Дания) – ЦСКА (Россия) – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Фалк-Йенсен, 7; 2:0 – Кодро, 20; 2:1 – Гордюшенко, 51; 3:1 – Грегуш, 61; 4:1 – Кадрии, 70.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2018 20:47
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 июля 2018, 11:38

      Ну так там и состав был . Акинфеева, Алана, Головина, Алана, Фернандеса, Берез да и Игнаша, Понтуса. Так что счет ни о чем не говорит...Будут покупки, сборники приедут и РФПЛ возьмут

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      Рейтинг: +545

      T_REX 7 июля 2018, 21:00

      На состав посмотрите, играл один молодняк и Набабкин

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 7 июля 2018, 20:58

      сейчас можно писать "молодёжный состав" т.к Дзагоев, Головин, Акинфеев, Фернандес в сборной...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 20:55

      Посмотрел только второй тайм. В защите и в воротах ужас. Датчане играючи обыгрывали и играли налегке. У Гончаренко будет много работы в этом сезоне по становлению команды.

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