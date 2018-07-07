Товарищеский матч. ЦСКА крупно проиграл «Копенгагену»

Ну так там и состав был . Акинфеева, Алана, Головина, Алана, Фернандеса, Берез да и Игнаша, Понтуса. Так что счет ни о чем не говорит...Будут покупки, сборники приедут и РФПЛ возьмут
ЦСКА с крупным счетом потерпел поражение от «Копенгагена» в контрольном поединке.
В составе армейцев единственный мяч на 51-й минуте забил полузащитник Астемир Гордюшенко.
Москвичи играли не основным составом.
Товарищеский матч
Копенгаген (Дания) – ЦСКА (Россия) – 4:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Фалк-Йенсен, 7; 2:0 – Кодро, 20; 2:1 – Гордюшенко, 51; 3:1 – Грегуш, 61; 4:1 – Кадрии, 70.