Англия вышла в полуфинал чемпионата мира лишь в третий в своей истории

Сборная Англии победила Швецию в 1/4 финала ЧМ-2018 со счетом 2:0 и вышли полуфинал. Это случилось лишь третий раз в истории.

Предыдущие два раза англичанам удавалось дойти до предпоследней стадии плей-офф чемпионата мира в 1966 и 1990 году. В первый раз они выиграли турнир, во второй – уступили в 1/2 финала Германии.

В полуфинале Англия встретится с победителем пары Россия – Хорватия.