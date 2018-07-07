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    Англия вышла в полуфинал чемпионата мира лишь в третий в своей истории

    Сборная Англии победила Швецию в 1/4 финала ЧМ-2018 со счетом 2:0 и вышли полуфинал. Это случилось лишь третий раз в истории.

    Предыдущие два раза англичанам удавалось дойти до предпоследней стадии плей-офф чемпионата мира в 1966 и 1990 году. В первый раз они выиграли турнир, во второй – уступили в 1/2 финала Германии.

    В полуфинале Англия встретится с победителем пары РоссияХорватия.

    Источник: Opta

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    07.07.2018 19:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 7 июля 2018, 20:40

      Англия вышла в полуфинал чемпионата мира лишь в третий в своей истории. Походу писарь двоечником в школе был, да так и остался пожизни

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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 7 июля 2018, 20:14

      Опять заголовок корявый.
      Это же единственное, что вы в новости сами пишете? Текст всёравно копируете откуда-то! Так почему же нельзя единственное что вы делаете сделать нормально???

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