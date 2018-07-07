«Вест Хэм» предложил «Боруссии» около 20 миллионов за Ярмоленко

Эммм это кто же Ярмоле статистику подрисовал ? 26 матчей , 6 голов , 6 ассистов у него в Боруссии было ... И то все в начале , потом потух ....
«Вест Хэм» заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко.
Английский клуб предложил черно-желтым за украинца около 20 миллионов евро.
Летом 2017 года 28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» за 26 миллионов.
В сезоне-2017/18 Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.