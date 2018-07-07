«Вест Хэм» предложил «Боруссии» около 20 миллионов за Ярмоленко

«Вест Хэм» заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко.

Английский клуб предложил черно-желтым за украинца около 20 миллионов евро.

Летом 2017 года 28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» за 26 миллионов.

В сезоне-2017/18 Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.