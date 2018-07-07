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    «Вест Хэм» предложил «Боруссии» около 20 миллионов за Ярмоленко

    «Вест Хэм» заинтересован в услугах нападающего дортмундской «Боруссии» Андрея Ярмоленко.

    Английский клуб предложил черно-желтым за украинца около 20 миллионов евро.

    Летом 2017 года 28-летний футболист перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» за 26 миллионов.

    В сезоне-2017/18 Ярмоленко провел за дортмундцев 36 матчей, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.

    Источник: Skysports

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    07.07.2018 18:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +185

      К.Серж.А 7 июля 2018, 19:26

      Эммм это кто же Ярмоле статистику подрисовал ? 26 матчей , 6 голов , 6 ассистов у него в Боруссии было ... И то все в начале , потом потух ....

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 7 июля 2018, 19:15

      Сейчас в БД новый тренер, стоит задержаться ещё на сезон.

      0
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      Рейтинг: +545

      T_REX 7 июля 2018, 18:34

      Дебилы 20 млн фунтов, даже знак денежные знаки ЕВРО от ФУНТ отличить не можете, затупки бл9

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