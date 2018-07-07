Назаров: «Чтоб с хорватами сразиться, умоляю всех ребят: постарайтесь убедиться, Игнашевич не хорват?»

Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в шуточной стихотворной форме высказал мнение о предстоящем четвертьфинальном матче ЧМ-2018 Россия – Хорватия.

«Чтоб с хорватами сразиться, умоляю всех ребят. Постарайтесь убедиться, Игнашевич не хорват?» – сказал Назаров.

Встреча 1/4 чемпионата мира между россиянами и хорватами пройдет сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.