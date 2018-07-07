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    Назаров: «Чтоб с хорватами сразиться, умоляю всех ребят: постарайтесь убедиться, Игнашевич не хорват?»

    Актер и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров в шуточной стихотворной форме высказал мнение о предстоящем четвертьфинальном матче ЧМ-2018 РоссияХорватия.

    «Чтоб с хорватами сразиться, умоляю всех ребят. Постарайтесь убедиться, Игнашевич не хорват?» – сказал Назаров.

    Встреча 1/4 чемпионата мира между россиянами и хорватами пройдет сегодня в Сочи на стадионе «Фишт». Начало – в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.07.2018 16:57
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 7 июля 2018, 20:13

      юмор - один из механизмов психологической защиты. думаю, шеф оч переживает за сборную, как и все мы

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 19:51

      На гол в свои ворота намекает ?
      Прохиндей.....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 7 июля 2018, 19:31

      Чтобы нам всем убедиться кто хорват, а кто руссак. Нужно до смерти напиться, а потом в футбол сыграть...

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 7 июля 2018, 19:28

      Чтоб такое написать,надо много побухать...

      0
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец 7 июля 2018, 19:19

      Если у человека клубные приоритеты выше чести страны, то дальше ехать некуда. Советую пересмотреть "Они сражались за Родину..." есть там хороший момент: "Смотрю я на тебя Некрасов, ты не русский, а говно неизвестной национальности". В полной мере отражает духовное и умственное состояние Назарова.

      1
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      Рейтинг: +1030

      Ивантеевец > Вот оно чё Михалыч 7 июля 2018, 19:29

      Читать научись. Я не писал, что он не болеет за сборную. Его нелюбовь к ЦСКА известна всем. Если перед решающим матчем решил потролить, то да ума палата.

      1
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 7 июля 2018, 18:21

      Из последних,из творческих сил..
      что подумал,то наголосил..(

      2
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      Рейтинг: +101

      nefar1on 7 июля 2018, 18:12

      ему дай только повод про коня написать))

      2
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 7 июля 2018, 18:07

      Назаров, как всегда.....несет чушь и полную бредятину. Стыдно.

      2
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      Рейтинг: +729

      deimos88 7 июля 2018, 18:06

      Я поэт, зовут Незнайка, от меня вам балалайка..вместе с кафелем два дебила

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      Рейтинг: +1052

      mig28 7 июля 2018, 18:02

      Что может сказать болельщик спартака об игроке цска?!)))
      А по делу, посмотри сколько автоголов в футболе забивается..такое случается. И если бы его не было, то рамос точно забил

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