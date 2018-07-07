Агент: «Ташаев станет одним из ключевых игроков «Спартака»

Не важно заиграет игрок в Спартаке или нет.Важно, что он сделал шаг вперёд.Потянет, значит сделает качественный шаг вперёд и откроет себе дверь в Европу.А если нет, значит и суда нет.Значит в Динамо это был его потолок на данный момент.
Добавлю от себя, что в фиаско Александра не верю.Парень упрям и трудоспособен, а таким звёзды улыбаются.
Агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева Алан Агузаров после трансфера хавбека из «Динамо» выразил точку зрения, что со временем футболист станет ключевым в стане красно-белых.
«Уверен, со временем Ташаев будет играть одну из ключевых ролей в новой команде», – сказал Агузаров.
Стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.
«Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба