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    Агент: «Ташаев станет одним из ключевых игроков «Спартака»

    Агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева Алан Агузаров после трансфера хавбека из «Динамо» выразил точку зрения, что со временем футболист станет ключевым в стане красно-белых.

    «Уверен, со временем Ташаев будет играть одну из ключевых ролей в новой команде», – сказал Агузаров.

    Стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.

    «Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба

    Источник: Р-Спорт

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    07.07.2018 11:19
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +23534

      Мары 7 июля 2018, 18:54

      Не важно заиграет игрок в Спартаке или нет.Важно, что он сделал шаг вперёд.Потянет, значит сделает качественный шаг вперёд и откроет себе дверь в Европу.А если нет, значит и суда нет.Значит в Динамо это был его потолок на данный момент.
      Добавлю от себя, что в фиаско Александра не верю.Парень упрям и трудоспособен, а таким звёзды улыбаются.

      1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 7 июля 2018, 19:10

      Вот, прям озвучил очень хорошо, только я перефразирую, чтоб всем понятно стало настроение в секте: "Как хорошо, что игрока у Динамо увели, паспорт есть, стата хорошая для крайка, пофиг, что полсезона крутых выдал, репутация проститутки, клуб в очередной раз гниленько всё обставил за спиной у Динамо, игрочишка будет сидеть на банке - пофиг, главное, что у нас. Кстати, а на какой позиции он играет и подходит ли под наш футбол?".

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 18:37

      ну хорошо если так, посмотрим как пойдет у него.

      3
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      Рейтинг: +3843

      BP 7 июля 2018, 14:57

      посмотрим.

      2
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      Рейтинг: +193

      Борис23 7 июля 2018, 13:35

      Посмотрим

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 июля 2018, 13:04

      Агузаров, посмотри на основной состав Спартака и прикинь, где
      ты видишь сейчас место Ташаеву и вместо кого?

      2
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      Рейтинг: +665

      Snerg > vladimir-7 7 июля 2018, 13:27

      вместо глушакова

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Snerg 7 июля 2018, 14:01

      А-а-а! Ору в голосину!!!)))

      Это как же надо не разбираться в футболе.

      Самое забавное, что 90% свиных такие. Элементарных вещей не понимают, но свои пять копеек везде всунут.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Mishanj 7 июля 2018, 15:19

      Да побольше вашего свиного брата уж точно, увитывая ту ахинею, которую вы здесь лепите.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > Mishanj 7 июля 2018, 18:51

      Он дебил.Он не помнит на какую позицию приходил Зобнин и на какой стал играть.Не обращай внимания.Я этого тупенького просто игнорю.С дураком болтать, только время терять.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Мары 7 июля 2018, 19:08

      О, маразматик стрелочки переводит.





      Ответь ка на вопрос: на какой позиции Иуда играл у нас и, вдруг, заиграл у вас?

      Очень уж забавно такую чушь слышать от старого маразматика, который матчи Динамо видел только со свинтаком и по ним выводы делает. Так слелай вывод тогда, что мы вас на голову сильнее по последним двум матчам, чего уж тут.)))

      Ипать, так ору с таких болезных сектантов, которые ни черта в футболе не смыслят, но хрюкают с умным видом постоянно.)))

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 7 июля 2018, 12:19

      Ключевым лавочником, хотел сказать, наверное.

      Продадут Промеса, закончит Самедов, тогда и заиграет, только уже в ФНЛ к тому времени.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 19:22

      Чего же ты так распинаешься, если не считаешь его за хорошего игрока способного вытеснить даже Самеда на лавку ?

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 19:27

      Так в том то и дело, что рано ему ещё кого-либо из основы вытеснять в Спартаке. Соответственно, трансфер на лавку, ради бабла, плюс с нарушением всех футбольных правил, как официальных, так и этических.



      Со всех сторон история мерзкая, а вы радуетесь, что о вашем естестве и говорит.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 19:39

      Я думаю ему вполне вытеснить Самеда, который после чм не сразу начнет чемпионат и еврокубки. То что ваше руководство составило такой контракт не делает мерзким Спартак или нам надо было не покупать по отступным, а предлагать больше потому что ваше руководство убого ???

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 19:52

      Вы отступные и не выплатили, которые были изначально 3 ляма, но агент, получивший откат от Спартака ещё зимой и ведший переговоры со Спартаком по финансам всю весну, что противоречит правилам и карается дисквалификацией игрока и запретом трансферов на пару трансферных окон для клуба, настоял на уменьшении их до 1,5 лямов зимой при переподписании, а подписной бонус запросил ровно в те же 1,5 ляма. Эти же 1,5 ляма агент и выплатил сейчас, при разрыве контракта, чтобы не обязывать Спартак платить так называемую "выплату за воспитание игрока", она мизерная, около 0,5 ляма рублей, но всё же.



      По-моему, это мерзко, неэтично и вообще против правил. Если тебя это не напрягает, то ОК, ты такой же как и все глоры Спартака, готов схавать любое дерьмо, лишь бы быть в плюсе и насрать заклятым.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 19:59

      Источник есть, что агент именно так с такой целью поступил ? А если это твои домыслы то не стоит судить Спартак и его фанатов по ним

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 20:09

      Боюсь, ты никогда не увидишь подобного источника.



      А это инсайдерская инфа с внутренней кухни ФК Динамо, от человека, которому я склонен доверять. Да и не надо быть семя пядей во лбу, чтобы понять весь процесс, что и почему.

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 20:12

      пхахахха и из за этого ты тут чмыришь Спартаковских фанов ? Ор , и мы твоему таким как ты должны с "иснайдерской инфой" которые оскорбляют фанатов верить. Дальше бомби дурачок

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      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 20:21

      Так это у вас пукан бомбит от правды, что клуб у вас гнильё и приходит к вам гнильё с перспективой банки стоимостью 2 ляма в год. Я то спокоен абсолютно.



      Ну а то, что обладаю информацией, к которой вас, убогих не допустили, уж извините. Вот, поделился, а хрюшки возбомбили сразу.



      Огнетушитель выслать?)))

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 20:42

      спокойный человек разве будет писать "Добро пожаловать в свинарник, проститутка.Скатертью дорога, проститутка. Скорейшей тебе деградации и травм побольше. Через пару годков увидим в Ростове." И где же в этом предложении было хоть слово про агента или руководство клуба ? В 30 лет быть таким балаболом, мда

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      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 20:48

      Ты повнимательней комменты почитай, раз к ним обращаешься, тогда не будешь выглядеть балаболом.)))

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 20:56

      можешь уже не пытаться оправдываться или метать стрелки, уже было выявлено что ты балабол, это же как можно в 30 быть таким убожеством...

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      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 21:55

      Да не гори ты так, просто скажи, что аргументы закончились и ты хаваешь помои, как и 90% свинюшек.)))

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      кузнецов артем > Shotlandets86 7 июля 2018, 22:02

      Мне не нужно приводить аргументы, если ты судишь о фанатах Спартака по "инсайдерской инфе" ты убогий балабол как и твое Динамо, не зря там руководство такое кстати говоря

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      Shotlandets86 > кузнецов артем 7 июля 2018, 22:57

      Я сужу о фанах свинтакп по тому, что они готовы хавать. Так что ты опять мимо, горелая жопа.)))

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      111Hunter111 7 июля 2018, 11:48

      Всероссийское физкультурно-спортивное общество (ВФСО) "Динамо" подало апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы по делу полузащитника ФК "Динамо" Александра Ташаева. Об этом сообщается на официальном сайте суда. так что заявить на чемпионат его нельзя, а на сборы и на лавку пожалуйста.

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      Рейтинг: +33445

      oyabun > 111Hunter111 7 июля 2018, 12:48

      не надо ля ля. Источник в студию

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      Рейтинг: +654

      111Hunter111 > oyabun 7 июля 2018, 12:56

      Sport.ru/ Футбол от 03.07.2018г.

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      Рейтинг: +1018

      Нас Много 7 июля 2018, 11:21

      Футбол бегунков не прощает. Слишком много игроки метаться стали между клубами, выгадывать...

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