Агент: «Ташаев станет одним из ключевых игроков «Спартака»

Агент полузащитника «Спартака» Александра Ташаева Алан Агузаров после трансфера хавбека из «Динамо» выразил точку зрения, что со временем футболист станет ключевым в стане красно-белых.

«Уверен, со временем Ташаев будет играть одну из ключевых ролей в новой команде», – сказал Агузаров.

Стоимость трансфера составила 1,5 миллиона евро.

«Спартак» подписал Ташаева. Шикарный трансфер для клуба