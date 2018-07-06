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    Де Брюйне: «Шанс выиграть ЧМ появляется один-два раза в жизни. Не чаще»

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о Франции. С ней бельгийцы сыграют в 1/ 2 финала ЧМ.

    «Что касается нашего будущего соперника, то Франция — это потрясающая команда. В полуфинале чемпионата мира не может быть слабых. На этой стадии разница между командами минимальна. Мы будем бороться до конца.

    Если французы победят, значит, так тому и быть. Однако мы будем биться за победу.

    Мы одна из четырех сильнейших команд, и очень этому рады. Но когда так близко подходишь к титулу, очень хочется его выиграть. Такой шанс может представиться в жизни один-два раза, не чаще», – сказал Де Брюйне.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    06.07.2018 23:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 7 июля 2018, 11:19

      Правильно ,близость к финалу будет вдохновлять и будить потаенные возможности любого футболиста и любой команды.

      2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 7 июля 2018, 10:14

      Гениально блин. Еще и с неуверенностью сказал. Я то думал раз 5-6 можно.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 июля 2018, 09:36

      думаю бельгийцы и выиграют ЧМ, они невероятны да еще и все топ-команды уже покинули ЧМ кроме Франции но их я думаю точно пройдут а в финале соперник будет уж точно попроще.

      2
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 7 июля 2018, 09:28

      Такой шанс для большинства футболистов в их футбольной жизни вообще не появляется. Выход в полуфинал является большим успехом для всех сборных, играющих в 1/4 финала, а для нашей сборной - это суперУСПЕХ.

      2
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      Рейтинг: +232

      hofman 7 июля 2018, 00:46

      Мбапе вам трешку отгрузит. И аляуулю))

      0
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      Рейтинг: +915

      спанчес > hofman 10 июля 2018, 08:35

      он только себе отгрузит один-два автогола

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 7 июля 2018, 00:28

      Так дорожите им. Второго шанса может не быть.

      0
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      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ 7 июля 2018, 00:22

      У Пеле было больше ;-)

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      Рейтинг: +915

      спанчес 7 июля 2018, 00:21

      один

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      Рейтинг: +915

      спанчес > спанчес 7 июля 2018, 00:22

      и этот момент нас тупил

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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 7 июля 2018, 00:02

      Дерзайте!!!!

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