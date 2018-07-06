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  • Де Брюйне: «Шанс выиграть ЧМ появляется один-два раза в жизни. Не чаще»

Де Брюйне: «Шанс выиграть ЧМ появляется один-два раза в жизни. Не чаще»

6 июля 2018, 23:59
11

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о Франции. С ней бельгийцы сыграют в 1/ 2 финала ЧМ.

«Что касается нашего будущего соперника, то Франция — это потрясающая команда. В полуфинале чемпионата мира не может быть слабых. На этой стадии разница между командами минимальна. Мы будем бороться до конца.

Если французы победят, значит, так тому и быть. Однако мы будем биться за победу.

Мы одна из четырех сильнейших команд, и очень этому рады. Но когда так близко подходишь к титулу, очень хочется его выиграть. Такой шанс может представиться в жизни один-два раза, не чаще», – сказал Де Брюйне.

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Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Бельгия Де Брюйне Кевин
Комментарии (11)
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ЖОРРО
1530910956
Дерзайте!!!!
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спанчес
1530912119
один
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_MATRIX_
1530912143
У Пеле было больше ;-)
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+50/-50
1530912493
Так дорожите им. Второго шанса может не быть.
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hofman
1530913563
Мбапе вам трешку отгрузит. И аляуулю))
Ответить
Dominator777
1530944923
Такой шанс для большинства футболистов в их футбольной жизни вообще не появляется. Выход в полуфинал является большим успехом для всех сборных, играющих в 1/4 финала, а для нашей сборной - это суперУСПЕХ.
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OfaZavr
1530945414
думаю бельгийцы и выиграют ЧМ, они невероятны да еще и все топ-команды уже покинули ЧМ кроме Франции но их я думаю точно пройдут а в финале соперник будет уж точно попроще.
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ItalianFootball
1530947670
Гениально блин. Еще и с неуверенностью сказал. Я то думал раз 5-6 можно.
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zigbert
1530951566
Правильно ,близость к финалу будет вдохновлять и будить потаенные возможности любого футболиста и любой команды.
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