Де Брюйне: «Шанс выиграть ЧМ появляется один-два раза в жизни. Не чаще»

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне поделился мнением о Франции. С ней бельгийцы сыграют в 1/ 2 финала ЧМ.

«Что касается нашего будущего соперника, то Франция — это потрясающая команда. В полуфинале чемпионата мира не может быть слабых. На этой стадии разница между командами минимальна. Мы будем бороться до конца.

Если французы победят, значит, так тому и быть. Однако мы будем биться за победу.

Мы одна из четырех сильнейших команд, и очень этому рады. Но когда так близко подходишь к титулу, очень хочется его выиграть. Такой шанс может представиться в жизни один-два раза, не чаще», – сказал Де Брюйне.

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