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    Марсело, Неймар и Коутиньо сыграют у Бразилии с первых минут. Шадли, Лукаку и Эден Азар – у Бельгии

    Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии.

    Бразилия: Алисон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейлерд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли, Лукаку, Эден Азар.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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    Источник: ФИФА

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    06.07.2018 19:59
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 6 июля 2018, 20:58

      ну наконец таки ! лидер команды в основе ! Фелайни !

      0
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июля 2018, 20:44

      3-0
      Бразилия идет дальше
      ВСе по плану
      Сам буду болеть за Бельгию

      0
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      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 6 июля 2018, 20:35

      осталась последняя команда не из Европы..от матча постараюсь ожидать невозможного,скорее всего:отсутствия судейских ляпов и проявления великого актерского дарования.

      2
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 6 июля 2018, 20:30

      Бельгийцы забьют сколько смогут..., бразильцы - сколько нужно...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1364

      МВС 6 июля 2018, 20:26

      Бразилия смотрится все же мощнее.но победы буду желать Бельгии.удачи.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 20:15

      Мертенс пока на лавке, не набрал нужных игровых кондиций как и Тилеманс. А у Бразилии есть кем усиливаться по ходу матча : Каземиро, Фирмино, Дуглас Коста.

      1
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      Рейтинг: +92

      Борис РВ 6 июля 2018, 20:06

      Матч будет супер!

      1
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      Рейтинг: +545

      T_REX 6 июля 2018, 20:04

      Компани в составе, ну теперь за бразильцев я спокоен, гол будет, а может и 2 точно, Боята отыграл прекрасно матчи в группе и ставить косячника, бред полный

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