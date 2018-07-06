Стали известны стартовые составы на матч 1/4 финала ЧМ между сборными Бразилии и Бельгии.

Бразилия: Алисон, Тиаго Силва, Миранда, Марсело, Фагнер, Коутиньо, Паулиньо, Фернандиньо, Виллиан, Жезус, Неймар.

Бельгия: Куртуа, Алдервейлерд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Феллайни, Шадли, Лукаку, Эден Азар.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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