Агент: «Головин не подписывал контракт ни с одним из европейских клубов. Переговоры ведутся»

Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, рассказал, как продвигается работа по переходу игрока в зарубежный клуб.

Ранее бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев сообщил, что 22-летний хавбек уже заключил контракт с «Челси».

«Правда ли, что Головин подписал контракт с «Челси»? Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся.

Александр остается футболистом ЦСКА. На обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю – в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче», – сказал Артемов.