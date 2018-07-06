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  • Агент: «Головин не подписывал контракт ни с одним из европейских клубов. Переговоры ведутся»

Агент: «Головин не подписывал контракт ни с одним из европейских клубов. Переговоры ведутся»

6 июля 2018, 14:23
16

Агент Олег Артемов, представляющий интересы полузащитника ЦСКА и сборной России Александра Головина, рассказал, как продвигается работа по переходу игрока в зарубежный клуб.

Ранее бывший главный тренер армейцев Валерий Газзаев сообщил, что 22-летний хавбек уже заключил контракт с «Челси».

«Правда ли, что Головин подписал контракт с «Челси»? Контракт ни с одним европейским клубов не подписан. Переговоры со всеми заинтересованными клубами ведутся.

Александр остается футболистом ЦСКА. На обсуждение дальнейшей карьеры сейчас игрока не отвлекаю – в субботу предстоит ответственный матч ЧМ-2018. Он сосредоточен сейчас только на этом матче», – сказал Артемов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Головин Александр
Комментарии (16)
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за ЦСКА с 1980г
1530876628
оно и правильно. нефиг сейчас думать о вариантах.Пусть думает как забить хорватам..
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Т34
1530876998
Газаев трепло. А главная мысль сообщения, что Александр остается игроком ЦСКА. Гинер: "Такая корова нужна самому!" Эта история уже покруче Санта Барбары.
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salexeich
1530877547
Пока Ювентус или Челси не предложат 30 миллионов евро, ЦСКА не отдаст Головина, хотя его трансфер месяц назад составлял 18 млн € .
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серега кашин
1530877956
надоело уже про головина слушать, никуда он не уйдет, много таких в цска ходоков было и они до сих пор там же
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Project Бабангида
1530877978
надеюсь завтра цена на него снова вырастит
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a_who
1530878397
Суммы контрактов переоцененного Головина сильно преувеличены ! Игры авантюристов от спорта ! Парень наверняка на "нервах" и делу вред !
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hevbn 28
1530879309
Это очень правильный подход. Сначала надо закончить играть на ЧМ (когда бы это не случилось) , а потом думать что делать дальше.
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ROMAN63new
1530879629
На эту минуту ни один топ-клуб не собирается подписывать никого из россиян. за последние пару лет у них за плечами два десятка неудачных матчей и три удачных по результату. Отнимем национальный энтузиазм чемпионата, временный кураж и свежесть сохранённых сил , получим обычную серость будней. Кто из Головиных и прочих способен сыграть хотя бы десяток матчей на одинаково высоком стабильном уровне, даже там , где они играют ?
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Almazovich
1530881515
Очень много шумихи и пиара вокруг Головина!
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zigbert
1530896501
Рановато Газзаев ляпнул.
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