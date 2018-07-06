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    Бывший голкипер сборной Англии перешел в «Уотфорд»

    «Уотфорд» объявил о подписании контракта с голкипером Беном Фостером. В минувшем сезоне он выступал в составе «Вест Бромвича».

    Контракт рассчитан сроком на два года с опцией продления еще на один сезон. 35-летний вратарь имеет опыт выступления за «Уотфорд» – он играл в команде с 2005 по 2007 год. В общей сложности Фостер провел за клуб 81 матч во всех турнирах. С 2007 по 2014 год голкипер являлся игроком сборной Англии.

    В прошедшем сезоне Фостер сыграл в 37 матчах английской Премьер-лиге, в которых пропустил 55 голов.

    Источник: ФК «Уотфорд»

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    06.07.2018 11:16
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