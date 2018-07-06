Саутгейт получит новый контракт, если удачно выступит с Англией на Евро-2020

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит новый контракт. Это произойдет в том случае, если он обеспечит успешное выступление команды на Евро-2020.

Действующее соглашение рассчитано до завершения европейского турнира. Контракт будет продлен еще на два года.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия пройдет в Самаре в субботу, 7 июля, в 17:00 по московскому времени.