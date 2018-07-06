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    Саутгейт получит новый контракт, если удачно выступит с Англией на Евро-2020

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт получит новый контракт. Это произойдет в том случае, если он обеспечит успешное выступление команды на Евро-2020.

    Действующее соглашение рассчитано до завершения европейского турнира. Контракт будет продлен еще на два года.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Швеция – Англия пройдет в Самаре в субботу, 7 июля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.07.2018 11:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 6 июля 2018, 15:40

      Удачно..крайне обтекаемое понятие.в ситуации с контрактом требуется максимальная конкретика.пока,причин не продлевать контракт,нет.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев 6 июля 2018, 11:12

      А удачно это как? Каковы критерии...Финал? 3-е место? Вылет в 1/4?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 11:08

      Он еще на ЧМ не выступил...

      0
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      Рейтинг: +205

      chegevaro > KOLBIS 6 июля 2018, 11:20

      для них пройти 1/8 уже успех, судя по высказываниям и последним турнирам

      0
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > chegevaro 6 июля 2018, 11:35

      Согласен,так же как нам...

      0
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