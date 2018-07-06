Отчисленный голкипер «Карпат» не будет судиться с клубом

Вратарь юношеской команды «Карпат» Михаил Готра не будет судиться с клубом. С футболистом был разорван контракт за поддержку сборной России на ЧМ-2018.

«Я не буду судиться с «Карпатами», – приводит слова игрок «Футбол 24».

Ранее стало известно об отчислении из команды 18-летнего уроженца Львова. Поводом послужила его публичная поддержка сборной России на чемпионате мира-2018. Он выкладывал в инстаграме фотографии с российским флагом и свое изображение с «усами надежды».