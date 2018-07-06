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    Отчисленный голкипер «Карпат» не будет судиться с клубом

    Вратарь юношеской команды «Карпат» Михаил Готра не будет судиться с клубом. С футболистом был разорван контракт за поддержку сборной России на ЧМ-2018.

    «Я не буду судиться с «Карпатами», – приводит слова игрок «Футбол 24».

    Ранее стало известно об отчислении из команды 18-летнего уроженца Львова. Поводом послужила его публичная поддержка сборной России на чемпионате мира-2018. Он выкладывал в инстаграме фотографии с российским флагом и свое изображение с «усами надежды».

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 10:16
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 6 июля 2018, 13:53

      Давай к нам. Если хороший вратарь, то место найдется всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 6 июля 2018, 12:28

      ему просто надо было свалить из этой гребанной страны

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 июля 2018, 11:18

      Парню не с только о деньгах приходится думать сколько о собственной безопасности после этого.

      0
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 6 июля 2018, 10:49

      Ждем в ФНЛ...)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 10:35

      Он уже направляется в Россию...на хрен вы нужны с вами судится,денег один хер нет...

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