Пикфорд отбивал пенальти в матче с Колумбией по шпаргалке

Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд перед началом серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии​ получил шпаргалку от тренерского штаба.

Она была написана на бутылке с водой, которую он взял на скамейке в коротком перерыве. Здесь были указаны фамилии игроков и углы, в которые они чаще всего предпочитают бить с 11-метровой отметки.

Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти).