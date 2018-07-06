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    Пикфорд отбивал пенальти в матче с Колумбией по шпаргалке

    Голкипер сборной Англии Джордан Пикфорд перед началом серии послематчевых пенальти в игре 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Колумбии​ получил шпаргалку от тренерского штаба.

    Она была написана на бутылке с водой, которую он взял на скамейке в коротком перерыве. Здесь были указаны фамилии игроков и углы, в которые они чаще всего предпочитают бить с 11-метровой отметки.

    Матч 1/8 финала чемпионата мира-2018 Колумбия – Англия завершился со счетом 1:1 (3:4 по пенальти).

    Источник: The Sun

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    06.07.2018 08:08
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 6 июля 2018, 16:14

      Там были не только фамилии игроков но и в какой угол будут бить.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      zabor4ik 6 июля 2018, 12:36

      Весьма перспективный вратарь, приятно наблюдать за его игрой. Надеюсь на этом ЧМ он не опростоволосится, как на предыдущих его коллеги по цеху.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +915

      спанчес 6 июля 2018, 11:16

      а че на бумаге не судьба было написать, вроде не запрещено правиломи

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Shak71 6 июля 2018, 10:31

      ну это же бред)))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 6 июля 2018, 10:02

      Что у них за лупы ? я ни черта не вижу.

      1
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      Рейтинг: +20

      PREDATOR 007 6 июля 2018, 09:50

      Правильно... Молодой пацан

      0
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      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 6 июля 2018, 09:46

      двоечник поучись у акинфеева

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 6 июля 2018, 09:07

      Ахахаха, хороший понт дороже денег, теперь если Бельгосы отдерут их, посмотрим на ловкость и скорость..., языка..)))

      -1
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      ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО > AHTUNGBOL 6 июля 2018, 10:47

      Какие Бельгийцы???А в финале...ну да))))

      2
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 6 июля 2018, 08:38

      Я говорит ловкий и быстрый...читать?...

      2
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