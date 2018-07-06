ЧМ-2018. Бразилия встретится с Бельгией в 1/4 финала

Щщёёртт побьери.Щщерт побьери.
Ничяво ни панимаю......неймары,кутиньо....хто такие? )))))
В пятницу, 6 июля, после короткой паузы возобновляются игры чемпионата мира-2018. На стадии 1/4 финала в вечернем матче встретятся сборные Бразилии и Бельгии.
Обе команды перед началом турнира считались фаворитами, но жребий свел их уже в четвертьфинале.
«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Бразилия – Бельгия. Начало в 21:00, не пропустите!
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