ЧМ-2018. Бразилия встретится с Бельгией в 1/4 финала

В пятницу, 6 июля, после короткой паузы возобновляются игры чемпионата мира-2018. На стадии 1/4 финала в вечернем матче встретятся сборные Бразилии и Бельгии.

Обе команды перед началом турнира считались фаворитами, но жребий свел их уже в четвертьфинале.

«Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Бразилия – Бельгия. Начало в 21:00, не пропустите!

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