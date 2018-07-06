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    ЧМ-2018. Бразилия встретится с Бельгией в 1/4 финала

    В пятницу, 6 июля, после короткой паузы возобновляются игры чемпионата мира-2018. На стадии 1/4 финала в вечернем матче встретятся сборные Бразилии и Бельгии.

    Обе команды перед началом турнира считались фаворитами, но жребий свел их уже в четвертьфинале.

    «Бомбардир» будет вести текстовую-онлайн трансляцию матча Бразилия – Бельгия. Начало в 21:00, не пропустите!

    Ставь на матчи в Конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.07.2018 19:58
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +11526

      alex1951 6 июля 2018, 21:46

      Щщёёртт побьери.Щщерт побьери.
      Ничяво ни панимаю......неймары,кутиньо....хто такие? )))))

      1
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      Рейтинг: +788

      dddolphin 6 июля 2018, 21:15

      Вот так ничего себе)

      0
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      Рейтинг: +24

      Selecao1982 6 июля 2018, 20:54

      Знатоки собрались, смешно читать Бельгия разорвёт, состав у неё сильнее и тд . Не смешите мои калоши Бразилия это Бразилия, если они поймают свою игру они камня на камне не оставлят от Бельгийцев.

      -1
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      Рейтинг: +3414

      AZ > Selecao1982 6 июля 2018, 21:57

      Помоему все комментарии ниже были более чем адекватными, и таким типа "разорвет" и т.д. не было ниодног... Так что некомпетентен твой комментарий...
      Да и по первому тайму видно, как твои "чемпионы" камня на камне не оставляют от Бельгии

      1
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      Рейтинг: +1307

      21082014 6 июля 2018, 20:47

      если Бельгия не будет валять дурака,как в первом тайме с Японией,в этом матче,то шансы пройти Бразилию довольно высокие.

      1
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 6 июля 2018, 20:46

      Хорошего футбола всем! С ув.

      1
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      Рейтинг: +33521

      oyabun 6 июля 2018, 20:31

      Южноамериканцы давно не брали кубок ЧМ. Европа на данный момент объективно сильнее. Так что ставлю на Бельгию.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 6 июля 2018, 19:32

      битва должна получиться классной, лишь бы показали все свои лучшие качества а не стали тянуть время или разводить тягомотину.

      2
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 19:19

      В обоих командах есть мастера высокого класса.Трудно предугадать результат матча.

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      Рейтинг: +211

      ROMAN63new 6 июля 2018, 12:39

      Это одна из двух сильнейших пар возможных на чемпионате.
      Вторая - Бразилия- Франция.

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      Рейтинг: +74

      краббб 6 июля 2018, 11:45

      Бельгийцы чуть посильнее

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