Агент Роналду: «Уход Криштиану из «Реала» стал бы новым испытанием в его потрясающей карьере»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из клуба.

«Если он уйдет из «Реала», то будет благодарен клубу, президенту, всей команде, медицинскому персоналу, болельщикам со всего мира.

Переход в другой клуб для него – это вызов и новое испытание в его потрясающей карьере», – сказал Мендеш.

Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн