Агент Роналду: «Уход Криштиану из «Реала» стал бы новым испытанием в его потрясающей карьере»

Если уйдет то Реал будет уже не тот, даже в какой то степени интерес к классико пропадет, не могу представить Реал без Роналду надеюсь все слухи об его уходе всего лишь утка и не более того.
Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из клуба.
«Если он уйдет из «Реала», то будет благодарен клубу, президенту, всей команде, медицинскому персоналу, болельщикам со всего мира.
Переход в другой клуб для него – это вызов и новое испытание в его потрясающей карьере», – сказал Мендеш.
Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн