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    Агент Роналду: «Уход Криштиану из «Реала» стал бы новым испытанием в его потрясающей карьере»

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Реала» Криштиану Роналду, прокомментировал информацию о возможном уходе форварда из клуба.

    «Если он уйдет из «Реала», то будет благодарен клубу, президенту, всей команде, медицинскому персоналу, болельщикам со всего мира.

    Переход в другой клуб для него – это вызов и новое испытание в его потрясающей карьере», – сказал Мендеш.

    Роналду переходит в «Ювентус». Онлайн

    Источник: Football Italia

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    06.07.2018 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +582

      Ф.К БАРСЕЛОНА 7 июля 2018, 04:01

      Если уйдет то Реал будет уже не тот, даже в какой то степени интерес к классико пропадет, не могу представить Реал без Роналду надеюсь все слухи об его уходе всего лишь утка и не более того.

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