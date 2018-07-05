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    Спортдиректор «Локомотива»: «Когда у нас появятся новости по Тарасову, мы о них объявим»

    Полузащитник Дмитрий Тарасов, у которого 30 июня истек срок контракта с «Локомотивом», может подписать новое соглашение со столичным клубом.

    «Когда у нас появятся новости, мы о них объявим. Что касается Тарасова, то почему нам не продолжать с ним общаться?» – заявил спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

    Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведет переговоры с «Ростовом». Он пообещал, что ясность с новым местом работы наступит в ближайшие дни.

    Источник: Р-Спорт

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    05.07.2018 09:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100888

      zigbert 6 июля 2018, 11:45

      Тарасов может стать разменной монетой.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 5 июля 2018, 11:13

      Великий патриот Путина Тарасов не вызывает уважение не поведением не игрой..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70668

      insider_retro 5 июля 2018, 10:17

      Новости по Тарасову не будоражит умы болельщиков... Будь, что будет...

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