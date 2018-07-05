Спортдиректор «Локомотива»: «Когда у нас появятся новости по Тарасову, мы о них объявим»

Полузащитник Дмитрий Тарасов, у которого 30 июня истек срок контракта с «Локомотивом», может подписать новое соглашение со столичным клубом.

«Когда у нас появятся новости, мы о них объявим. Что касается Тарасова, то почему нам не продолжать с ним общаться?» – заявил спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист ведет переговоры с «Ростовом». Он пообещал, что ясность с новым местом работы наступит в ближайшие дни.