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    Габулов: «Дзюба в воротах? У него действительно неплохо получается»

    Голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы. На тренировках Дзюба встает в ворота и отбивает удары.

    «У Артема действительно неплохо получается в воротах. Это скорее немного футбольного баловство, которое случается после тренировок для шуток. Ничего более. Но у него действительно неплохо получается отражать пенальти, совершать сейвы», – сказал Габулов.

    7 июля сбродная России проведет матч 1/4 финала ЧМ против Хорватии.

    Источник: РФС

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    05.07.2018 00:57
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 5 июля 2018, 11:32

      Тяжёлый случай.Случайный человек с точки отбивает удары игроков сборной.Дзюба запугал коллектив,перед каждым ударом показывает свой кулак.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 июля 2018, 05:28

      Моя школа,добавил Владимир...

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