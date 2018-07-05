Габулов: «Дзюба в воротах? У него действительно неплохо получается»

Голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением об игре нападающего Артема Дзюбы. На тренировках Дзюба встает в ворота и отбивает удары.

«У Артема действительно неплохо получается в воротах. Это скорее немного футбольного баловство, которое случается после тренировок для шуток. Ничего более. Но у него действительно неплохо получается отражать пенальти, совершать сейвы», – сказал Габулов.

7 июля сбродная России проведет матч 1/4 финала ЧМ против Хорватии.