Сегодня или завтра Перес встретится с агентом Роналду и обсудит будущее игрока

Президент «Реала» Флорентино Перес и Жорже Мендеш, агент форварда Криштиану Роналду, встретятся и обсудят будущее игрока.

Встреча может состояться сегодня или завтра. Сообщается, что Перес хочет обсудить вопрос как можно скорее и не откладывать принятие решения по возможному трансферу игрока.

По информации Marca, Роналду ближе к уходу из «Реала», чем когда-либо прежде. Португалец недоволен отношением клуба к нему.

Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух