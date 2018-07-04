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    Сегодня или завтра Перес встретится с агентом Роналду и обсудит будущее игрока

    Президент «Реала» Флорентино Перес и Жорже Мендеш, агент форварда Криштиану Роналду, встретятся и обсудят будущее игрока.

    Встреча может состояться сегодня или завтра. Сообщается, что Перес хочет обсудить вопрос как можно скорее и не откладывать принятие решения по возможному трансферу игрока.

    По информации Marca, Роналду ближе к уходу из «Реала», чем когда-либо прежде. Португалец недоволен отношением клуба к нему.

    Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух

    Источник: Marca

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    04.07.2018 21:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3754

      Yev 5 июля 2018, 00:55

      Если он Роналду не понравится это будет его последний рабочий день, вернется в сборную.

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