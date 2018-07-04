Сегодня или завтра Перес встретится с агентом Роналду и обсудит будущее игрока

Если он Роналду не понравится это будет его последний рабочий день, вернется в сборную.
Президент «Реала» Флорентино Перес и Жорже Мендеш, агент форварда Криштиану Роналду, встретятся и обсудят будущее игрока.
Встреча может состояться сегодня или завтра. Сообщается, что Перес хочет обсудить вопрос как можно скорее и не откладывать принятие решения по возможному трансферу игрока.
По информации Marca, Роналду ближе к уходу из «Реала», чем когда-либо прежде. Португалец недоволен отношением клуба к нему.
Роналду переходит в «Ювентус». Это не похоже на слух