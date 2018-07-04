Акинфеев и Кутепов – в сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии Whoscored. Они лучшие по сэйвам и перехватам

Футбольный аналитический портал Whoscored опубликовал команду 1/8 финала чемпионата мира.

В нее вошли голкипер сборной России Игорь Акинфеев, совершивший девять сэйвов и защитник Илья Кутепов, сделавший шесть перехватов. Это лучшие показатели среди всех игроков на данной стадии турнира.

В 1/8 финала ЧМ-2018 россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретятся с Хорватией.