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    Акинфеев и Кутепов – в сборной 1/8 финала ЧМ-2018 по версии Whoscored. Они лучшие по сэйвам и перехватам

    Футбольный аналитический портал Whoscored опубликовал команду 1/8 финала чемпионата мира.

    В нее вошли голкипер сборной России Игорь Акинфеев, совершивший девять сэйвов и защитник Илья Кутепов, сделавший шесть перехватов. Это лучшие показатели среди всех игроков на данной стадии турнира.

    В 1/8 финала ЧМ-2018 россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) и теперь в четвертьфинале встретятся с Хорватией.

    Источник: Whoscored

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    04.07.2018 17:08
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko 5 июля 2018, 03:01

      Рохо, который сбил Мбаппе в своей штрафной, в сборной 1/8????

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 июля 2018, 21:51

      чудеса творит футбол вот это дааааааа сам Кутепов на коне

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 21:22

      С Акинфеевым ясно - мастер высокого класса. А вот Кутепов приятно удивил.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 4 июля 2018, 21:14

      Марио-да! силён!....но Кутепов-это уровень ФНЛ...за один пас сопернику который он сделал перед нашими воротами-его нужно отправлять домой!

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 июля 2018, 19:41

      Пускай скорее купят у наших Кутепова, пока он опять чего лишнего не натворил в следующих играх!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 4 июля 2018, 18:46

      Кутепов приятно удивил. Надеюсь, этот ЧМ даст ему сильный толчок в плане прогресса.

      4
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Diesel133 5 июля 2018, 21:10

      Что ты несёшь?. какой прогресс?!....это кумовство неужели непонятно?!.в том же Локо или бывшем Тосно намного сильнее защитники !

      0
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > САДЫЧОК 6 июля 2018, 18:02

      ах, вот оно что, а я-то думал...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 июля 2018, 18:34

      Где Марио ?

      1
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2018, 18:32

      Кони предложили правительству установить памятник Акинфееву.
      Испанцы заявили, что, если предложение будет принято, они установят памятник Игнашевичу)).

      3
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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер 4 июля 2018, 18:28

      Рохо, который в списке, тоже бывший спартаковец.

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      Рейтинг: +3136

      m40 4 июля 2018, 17:54

      Да Игнашевич сам гигант, так солидно смотрится несмотря на возраст и Кутепова подтянул

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      Рейтинг: +12323

      Супервайзер > m40 4 июля 2018, 18:31

      Черчесов в Интстаграме. "Я сказал пацанам держать Диегу Коста.
      После того, как Игнашевич забил нам гол, я сказал:"Нахер Косту, держите Игнашевича". Так и выиграли"".

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