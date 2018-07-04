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    Суарес: «Фолят на Неймаре или он симулирует – пусть разбираются судьи»

    Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес встал на защиту Неймара. Форварда сборной Бразилии обвиняют в частых симуляциях на ЧМ-2018.

    «Всех игроков за что-то критикуют. Но все знают о классе Неймара. Это очень сильный футболист.

    А фолят на нем или он симулирует – пусть разбираются судьи. К тому же теперь для этого есть еще и ВАР», – цитирует Суареса A Bola.

    Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2018 11:05
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +400

      Мария Мария 4 июля 2018, 20:32

      Суареса вот не критикуют...кстати вот Суарес в этом сезоне ведет себя очень достойно...и не покусал еще никого (тьфу-тьфу). Вообще классный мужик этот Суарес, я бы на его месте не портила себе имидж дружбой с Неем)))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 4 июля 2018, 16:14

      Ой, бл.., оин из самых самых ох..ных симулянтов, наставник Неймара-кувыркашки.. Вспомните, посмотрите игру с Барсы с Валенсией 22.10.16г. Бутылка попадает в Месси, а валятся на землю Неймар, Суарес и маскерано...Причем Бускетс вообще них не понял зачем они это сделали))) А ТНеймар еще долго валялся на земле, хватался за голову...Почти так же как с мексиканцами...Тьфу,позорище..

      -1
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 4 июля 2018, 14:51

      Друзья. О чем тут говорить.

      1
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      Рейтинг: +906

      Football06 4 июля 2018, 13:10

      Это называется дружба.. Кто бы сказал да ор симулянт про своего друга? Ответ прост:" ДИБИЛ"..

      1
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 4 июля 2018, 12:01

      сам симулянт еще тот школа барсы

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 4 июля 2018, 11:31

      Ага "Рыбак рыбака видит издалека" ))

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 4 июля 2018, 11:07

      Кусака-защищака

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      Рейтинг: +400

      Мария Мария > KOLBIS 4 июля 2018, 20:30

      кусака-улыбака))

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