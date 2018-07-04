Суарес: «Фолят на Неймаре или он симулирует – пусть разбираются судьи»

Суареса вот не критикуют...кстати вот Суарес в этом сезоне ведет себя очень достойно...и не покусал еще никого (тьфу-тьфу). Вообще классный мужик этот Суарес, я бы на его месте не портила себе имидж дружбой с Неем)))
Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес встал на защиту Неймара. Форварда сборной Бразилии обвиняют в частых симуляциях на ЧМ-2018.
«Всех игроков за что-то критикуют. Но все знают о классе Неймара. Это очень сильный футболист.
А фолят на нем или он симулирует – пусть разбираются судьи. К тому же теперь для этого есть еще и ВАР», – цитирует Суареса A Bola.
Над Неймаром снова все смеются. Ему больше не верят