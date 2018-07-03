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    Форсберг: «Сейчас мы можем обыграть любого соперника»

    Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швейцарии (1:0) отметил, что теперь его коллектив может справиться с любым соперником.

    «Сейчас мы чувствуем, что можем обыграть любую команду! Надеюсь, так и произойдет. Неважно, с кем нам играть – с Англией или Колумбией, – в любом случае нужно будет провести топ-матч, чтобы попасть в полуфинал», – считает хавбек.

    Шведы последний раз играли на чемпионате мира 12 лет назад.

    Лучший защитник Швейцарии выбил собственную команду

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 21:45
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 4 июля 2018, 23:28

      Могут не проиграть любой команде. Насчёт" обыграть" сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 3 июля 2018, 23:08

      Сильно, видать, мячом попали, бредит

      0
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      Рейтинг: +198

      Smithy 3 июля 2018, 22:02

      Неубедительны шведы

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