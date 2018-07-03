Форсберг: «Сейчас мы можем обыграть любого соперника»

Полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против сборной Швейцарии (1:0) отметил, что теперь его коллектив может справиться с любым соперником.

«Сейчас мы чувствуем, что можем обыграть любую команду! Надеюсь, так и произойдет. Неважно, с кем нам играть – с Англией или Колумбией, – в любом случае нужно будет провести топ-матч, чтобы попасть в полуфинал», – считает хавбек.

Шведы последний раз играли на чемпионате мира 12 лет назад.

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