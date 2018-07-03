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  • Сборная Испании выпустила прощальный ролик в честь Иньесты. Игрок завершил международную карьеру

Сборная Испании выпустила прощальный ролик в честь Иньесты. Игрок завершил международную карьеру

3 июля 2018, 18:21
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Сборная Испании в своем твиттере опубликовала прощальное видео в честь полузащитника Андреса Иньесты.

После поражения от России (1:1, 3:4 по пенальти) в 1/8 финала ЧМ-2018 34-летний футболист объявил об уходе из национальной команды, за которую выступал на протяжении 12 лет.

«Говорят, что одна картина стоит тысячи слов.

Мы использовали 35 фотографий, в которых попытались уместить карьеру Андреса Иньесты и отблагодарить его. Это было бы 35 тысяч слов. И знаете, что? Этого все равно мало, потому что Андрес уникален. Неповторимый», – говорится в сообщении пресс-службы сборной Испании.

В составе испанской команды Иньеста стал чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012).

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Испания Испания Иньеста Андрес
Комментарии (1)
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PREDATOR 007
1530652485
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