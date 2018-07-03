Агент Идову: «У меня был контакт с клубом из Москвы. Но это не ЦСКА и не «Спартак»

Агент Уильям Давила, представляющий интересы защитника «Амкара» Брайна Идову, опроверг информацию, что футболист может продолжить карьеру в ЦСКА.

«Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Идову. Я имел контакт с другим московским клубом, но это не ЦСКА и не «Спартак». Больше я ничего не могу говорить.

Хочет ли Брайн играть в России? Почему нет? Но все зависит от условий», – сказал Давила.

В сезоне-2017/18 Идову провел за «Амкар» 29 матчей в РФПЛ, записав на свой счет одну голевую передачу. По окончании чемпионата пермский клуб прекратил свое существование.