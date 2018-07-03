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    Агент Идову: «У меня был контакт с клубом из Москвы. Но это не ЦСКА и не «Спартак»

    Агент Уильям Давила, представляющий интересы защитника «Амкара» Брайна Идову, опроверг информацию, что футболист может продолжить карьеру в ЦСКА.

    «Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Идову. Я имел контакт с другим московским клубом, но это не ЦСКА и не «Спартак». Больше я ничего не могу говорить.

    Хочет ли Брайн играть в России? Почему нет? Но все зависит от условий», – сказал Давила.

    В сезоне-2017/18 Идову провел за «Амкар» 29 матчей в РФПЛ, записав на свой счет одну голевую передачу. По окончании чемпионата пермский клуб прекратил свое существование.

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.07.2018 15:06
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:40

      В ФНЛ для него будет не престижно. Скорей всего Динамо или Локомотив.

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 3 июля 2018, 18:36

      Чертаново, оно и понятно. Усиляются под ФНЛ.

      1
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 3 июля 2018, 18:30

      Арарат скорее всего...только клуб переехал в Армению,а сам игрок не захотел

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 18:08

      И это не "Локо", "Чертаново " и "Торпедо"...

      0
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 3 июля 2018, 16:45

      Красная Пресня

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17971

      арейская 3 июля 2018, 15:45

      "Динамо", "Локомотив"? Не думаю что это будет команда из ФНЛ

      1
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 3 июля 2018, 15:43

      Динамо скорей всего, клуб как раз заново строиться и для Идову это идеальный вариант.

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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 > АрбузБушь 3 июля 2018, 17:10

      Он в Амкаре в центре тоже играл, тем более свободный агент + паспорт есть нужный.

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      Рейтинг: +380

      Гуус > STAFOR13 3 июля 2018, 18:00

      увы уже не нужный... ибо заигран за нигерию

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 3 июля 2018, 15:18

      В Торпедо?

      0
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