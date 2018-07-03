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  • Агент Идову: «У меня был контакт с клубом из Москвы. Но это не ЦСКА и не «Спартак»

Агент Идову: «У меня был контакт с клубом из Москвы. Но это не ЦСКА и не «Спартак»

3 июля 2018, 15:06
10

Агент Уильям Давила, представляющий интересы защитника «Амкара» Брайна Идову, опроверг информацию, что футболист может продолжить карьеру в ЦСКА.

«Мне ничего не известно об интересе ЦСКА к Идову. Я имел контакт с другим московским клубом, но это не ЦСКА и не «Спартак». Больше я ничего не могу говорить.

Хочет ли Брайн играть в России? Почему нет? Но все зависит от условий», – сказал Давила.

В сезоне-2017/18 Идову провел за «Амкар» 29 матчей в РФПЛ, записав на свой счет одну голевую передачу. По окончании чемпионата пермский клуб прекратил свое существование.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига ЦСКА Амкар-Пермь Идову Брайан
Комментарии (10)
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Опорник84
1530620301
В Торпедо?
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STAFOR13
1530621818
Динамо скорей всего, клуб как раз заново строиться и для Идову это идеальный вариант.
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арейская
1530621955
"Динамо", "Локомотив"? Не думаю что это будет команда из ФНЛ
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сапёр75
1530625541
Красная Пресня
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Рубик Докоян
1530630498
И это не "Локо", "Чертаново " и "Торпедо"...
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alexivanof197
1530631831
Арарат скорее всего...только клуб переехал в Армению,а сам игрок не захотел
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Diesel133
1530632174
Чертаново, оно и понятно. Усиляются под ФНЛ.
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zigbert
1530636007
В ФНЛ для него будет не престижно. Скорей всего Динамо или Локомотив.
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