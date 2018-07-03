После победы России над Испанией на одной из спортивных площадок в Щелково появилось граффити Акинфеева

После выхода сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 на одной из спортивных площадок в подмосковном Щелково появилось граффити голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

Рисунок создали художники Никита Ткачев и Аркадий Судай, сообщает сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области.

В воскресенье, 1 июля, россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) во встрече 1/8 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти Акинфеев отразил два удара.