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    После победы России над Испанией на одной из спортивных площадок в Щелково появилось граффити Акинфеева

    После выхода сборной России в четвертьфинал ЧМ-2018 на одной из спортивных площадок в подмосковном Щелково появилось граффити голкипера национальной команды Игоря Акинфеева.

    Рисунок создали художники Никита Ткачев и Аркадий Судай, сообщает сайт Министерства физической культуры и спорта Московской области.

    В воскресенье, 1 июля, россияне обыграли Испанию (1:1, 4:3 по пенальти) во встрече 1/8 финала чемпионата мира. В серии послематчевых пенальти Акинфеев отразил два удара.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 14:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 3 июля 2018, 20:37

      Лучше б эти пацаны рисовали граффити Яшина и Рамоса в Краснодаре.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 июля 2018, 19:38

      а после 0-3 от Уругвая не появилось......а вообще .конечно попал в историю !

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 19:31

      Заслужил.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 19:00

      очень даже красиво получилось, молодцы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 3 июля 2018, 18:15

      Парни молодцы!!!
      Главное после поражения (когда оно будет), фаны одного «известного» клуба не поиздевались над этим графити))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 июля 2018, 15:55

      Красиво.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 15:25

      Выйду на улицу гляну на село,Игорь бросает и мне весело...

      2
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      Рейтинг: +5430

      _Marqella_ 3 июля 2018, 15:09

      молодцы ребятишки!!!!

      3
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