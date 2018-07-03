Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч из-за выхода России в четвертьфинал ЧМ-2018

Болельщик из Екатеринбурга Андрей Варкентин проспорил своим товарищам ужин на круглую сумму. Он пообещал накормить друзей на 150 тысяч рублей, если сборная России обыграет Испанию и выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018.

Россияне победили по пенальти (1:1, 4:3).

Но это еще не все. Если национальная команда выйдет в полуфинал чемпионата мира, Варкентин заплатит за ужин 300 тысяч, в финал – 500 тысяч. В случае победы России в турнире мужчина будет вынужден угостить своих друзей на 1 миллион.

«Я все равно буду болеть за Россию. Думаю, что шанс у команды есть. Это исторические дни. И я переживаю фантастические эмоции. И не только от побед сборной, а от всего турнира», – сказал Варкентин.

Кроме того, екатеринбуржец записал видеообращение к футболистам российской сборной с просьбой рассказать о нем в социальных сетях, чтобы таким образом найти спонсоров для банкета. По его словам, к данному моменту на призыв никто не откликнулся.