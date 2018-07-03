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  • Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч из-за выхода России в четвертьфинал ЧМ-2018

Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч из-за выхода России в четвертьфинал ЧМ-2018

3 июля 2018, 12:53
7

Болельщик из Екатеринбурга Андрей Варкентин проспорил своим товарищам ужин на круглую сумму. Он пообещал накормить друзей на 150 тысяч рублей, если сборная России обыграет Испанию и выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018.

Россияне победили по пенальти (1:1, 4:3).

Но это еще не все. Если национальная команда выйдет в полуфинал чемпионата мира, Варкентин заплатит за ужин 300 тысяч, в финал – 500 тысяч. В случае победы России в турнире мужчина будет вынужден угостить своих друзей на 1 миллион.

«Я все равно буду болеть за Россию. Думаю, что шанс у команды есть. Это исторические дни. И я переживаю фантастические эмоции. И не только от побед сборной, а от всего турнира», – сказал Варкентин.

Кроме того, екатеринбуржец записал видеообращение к футболистам российской сборной с просьбой рассказать о нем в социальных сетях, чтобы таким образом найти спонсоров для банкета. По его словам, к данному моменту на призыв никто не откликнулся.

Источник: Р-Спорт
Чемпионат мира Россия
Комментарии (7)
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ВетеR
1530611955
Больше друзья на халяву ужин не отвечают !
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BAIv
1530615624
для кого то ужин на лимон, а кому чай без лимона.. Россия приняла всё лучшее от США для своих мафиози у власти, но у них 20% нищих , а у нас 70%
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Обер-КанцлерЪ
1530617422
На 150 тысяч обычная семья из двух взрослых и ребёнка полгода жить может скромно! Это наверно из какой-то параллельной реальности новость, в нашей за ужин 150 тысяч отдать только Кокорин с Мамаевым могут.
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Vickont
1530621160
Во молодец, сам проспорил, а оплачивать должны спонсоры, да еще и по просьбе игроков сборной?
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zigbert
1530627884
Швыряются сумасшедшими деньгами - к чему все это.
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OfaZavr
1530632211
интересное дело, пообещал сам оплатить ужин для друзей если проспорит а ищет спонсоров чтобы из-за бездумных обещаний теперь кто-то спасал его)
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