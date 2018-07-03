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    Болельщик из Екатеринбурга проспорил друзьям ужин на 150 тысяч из-за выхода России в четвертьфинал ЧМ-2018

    Болельщик из Екатеринбурга Андрей Варкентин проспорил своим товарищам ужин на круглую сумму. Он пообещал накормить друзей на 150 тысяч рублей, если сборная России обыграет Испанию и выйдет в четвертьфинал ЧМ-2018.

    Россияне победили по пенальти (1:1, 4:3).

    Но это еще не все. Если национальная команда выйдет в полуфинал чемпионата мира, Варкентин заплатит за ужин 300 тысяч, в финал – 500 тысяч. В случае победы России в турнире мужчина будет вынужден угостить своих друзей на 1 миллион.

    «Я все равно буду болеть за Россию. Думаю, что шанс у команды есть. Это исторические дни. И я переживаю фантастические эмоции. И не только от побед сборной, а от всего турнира», – сказал Варкентин.

    Кроме того, екатеринбуржец записал видеообращение к футболистам российской сборной с просьбой рассказать о нем в социальных сетях, чтобы таким образом найти спонсоров для банкета. По его словам, к данному моменту на призыв никто не откликнулся.

    Источник: Р-Спорт

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    03.07.2018 12:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 июля 2018, 18:36

      интересное дело, пообещал сам оплатить ужин для друзей если проспорит а ищет спонсоров чтобы из-за бездумных обещаний теперь кто-то спасал его)

      3
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 3 июля 2018, 17:24

      Швыряются сумасшедшими деньгами - к чему все это.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont 3 июля 2018, 15:32

      Во молодец, сам проспорил, а оплачивать должны спонсоры, да еще и по просьбе игроков сборной?

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 3 июля 2018, 14:30

      На 150 тысяч обычная семья из двух взрослых и ребёнка полгода жить может скромно!
      Это наверно из какой-то параллельной реальности новость, в нашей за ужин 150 тысяч отдать только Кокорин с Мамаевым могут.

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 3 июля 2018, 14:00

      для кого то ужин на лимон, а кому чай без лимона..
      Россия приняла всё лучшее от США для своих мафиози у власти, но у них 20% нищих , а у нас 70%

      3
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR 3 июля 2018, 12:59

      Больше друзья на халяву ужин не отвечают !

      0
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      Рейтинг: +12191

      ВетеR > ВетеR 3 июля 2018, 13:07

      Больше друзья,ужин на халяву не отведают !

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