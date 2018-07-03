Лучший полузащитник ФНЛ сезона-2016/2017 находится на просмотре в «Краснодаре»

Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич находится на просмотре в «Краснодаре».

23-летний футболист принял участие в товарищеском матче «Краснодара» против «Дружбы», который завершился со счетом 7:0. Катрич вышел на замену на 46-й минуте, не отметившись результативными действиями.

В прошлом сезоне игрок провел четыре матча за основной состав «Динамо» и еще три – за молодежный, забив 2 гола. В сезоне-2016/2017, когда бело–голубые выступали в ФНЛ, игрок был признан лучшим полузащитником лиги.