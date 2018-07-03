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    Лучший полузащитник ФНЛ сезона-2016/2017 находится на просмотре в «Краснодаре»

    Полузащитник «Динамо» Анатолий Катрич находится на просмотре в «Краснодаре».

    23-летний футболист принял участие в товарищеском матче «Краснодара» против «Дружбы», который завершился со счетом 7:0. Катрич вышел на замену на 46-й минуте, не отметившись результативными действиями.

    В прошлом сезоне игрок провел четыре матча за основной состав «Динамо» и еще три – за молодежный, забив 2 гола. В сезоне-2016/2017, когда бело–голубые выступали в ФНЛ, игрок был признан лучшим полузащитником лиги.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.07.2018 11:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 6 июля 2018, 18:27

      Если с клубами завяжет, может, заиграет. Краснодару под его футбол подходит.

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      Рейтинг: +545

      T_REX 3 июля 2018, 11:57

      Играть за Краснодар-2 сойдет

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