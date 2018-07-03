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    Полузащитник Уругвая Нандес: «Гризманн по духу уругваец»

    Полузащитник сборной Уругвая Найтан Нандес высказался о лидере сборной Франции и «Атлетико» Антуане Гризманне.

    «Гризманн по духу уругваец. Он делает все, чтобы походить на уругвайца. Для него этот матч может быть особенным. Мы надеемся, он не забудет, что является наполовину уругвайцем», – цитирует Нандеса AFP.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 09:55
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    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 10:03

      И что он теперь должен один себе в ворота,другой вам?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 3 июля 2018, 10:02

      Все они там в сборной Франции уругвайцы...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3075

      BAIv > KOLBIS 3 июля 2018, 10:38

      скорее африканцы, а не латиносы...

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