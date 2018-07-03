Полузащитник Уругвая Нандес: «Гризманн по духу уругваец»

Полузащитник сборной Уругвая Найтан Нандес высказался о лидере сборной Франции и «Атлетико» Антуане Гризманне.

«Гризманн по духу уругваец. Он делает все, чтобы походить на уругвайца. Для него этот матч может быть особенным. Мы надеемся, он не забудет, что является наполовину уругвайцем», – цитирует Нандеса AFP.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Уругвай – Франция состоится в Нижнем Новгороде в пятницу, 6 июля, в 17:00 по московскому времени.