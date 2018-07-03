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    «Тоттенхэм» предложил 30 миллионов за защитника «Бенфики» Гримальдо

    Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо входит в трансферные планы «Тоттенхэма», сообщает A Bola.

    Британцы рассматривают его как усиление своих оборонительных порядков. «Тоттенхэм» предложил 30 миллионов евро за 22-летнего воспитанника «Барселоны». Зимой такую же сумму за игрока предлагал «Наполи».

    В минувшем сезоне Гримальдо провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.07.2018 08:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 июля 2018, 08:21

      То, что раньше было потолком для напов по цене, теперь уже просто минимальная цена для молодых защитников. Когда-нибудь этот мыльный ценовой пузырь лопнет.

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