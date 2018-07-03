«Тоттенхэм» предложил 30 миллионов за защитника «Бенфики» Гримальдо

То, что раньше было потолком для напов по цене, теперь уже просто минимальная цена для молодых защитников. Когда-нибудь этот мыльный ценовой пузырь лопнет.
Защитник «Бенфики» Алехандро Гримальдо входит в трансферные планы «Тоттенхэма», сообщает A Bola.
Британцы рассматривают его как усиление своих оборонительных порядков. «Тоттенхэм» предложил 30 миллионов евро за 22-летнего воспитанника «Барселоны». Зимой такую же сумму за игрока предлагал «Наполи».
В минувшем сезоне Гримальдо провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал пять результативных передач.