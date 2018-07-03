Мартинес: «Камбек с Японией говорит все о моей банде!»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Японии (3:2).

«Вот как может быть на Чемпионате мира! Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит все о моей банде!» – сказал Мартинес.

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