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    Мартинес: «Камбек с Японией говорит все о моей банде!»

    Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал результат матча 1/8 финала ЧМ против Японии (3:2).

    «Вот как может быть на Чемпионате мира! Это была проверка характеров, проверка для всей команды. Такой матч говорит все о моей банде!» – сказал Мартинес.

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    Источник: ФИФА

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    03.07.2018 00:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1307

      21082014 3 июля 2018, 10:19

      Не зазнавался бы особо,господин!совсем на грани провала очередного были ведь.молодцы,конечно,но более так фартить,вряд ли,будет.

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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 3 июля 2018, 01:34

      Камбек с Японией говорит все о моей банде!
      Какая банда да ты на 52 минуте выглядел как обоссаный ребёнок, глазки выпучил за голову хватался, будь мужиком напиши, что недооценили соперника, да и 1 мяч, который вы забили, не иначе, как ДУРАКОМ не назовёшь.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 3 июля 2018, 01:21

      Искренне рад победе Бельгии !
      Вперёд,к Чемпионству !!

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