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    Ромелу Лукаку, Де Брюйне и Эден Азар – в старте Бельгии на матч с Японией

    Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ между сборными Бельгии и Японии.

    Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Мертенс.

    Япония: Кавасима, Седзи, Нагамото, Сакаи, Йосида, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасэбэ, Осако.

    Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: ФИФА

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    02.07.2018 19:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 2 июля 2018, 20:19

      У Бельгии самая мощная "ударная линия". Фелайни, Азард, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне - полузащита. Дембеле, Батшуаи, Мертенс - атака. Такой ударной группы нет ни в одной команды.
      Полагаю, 3:1 в пользу бельгийцев.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 2 июля 2018, 20:06

      моя мысль будет сложна, но всё же изложу пожалуй.
      японцы как нация мне интересней, и в японии я бы хотел побывать больше чем в бельгии. но не буду против прохода бельгийцев, так как матч бельгия - бразилия мне интересней чем бразилия - япония.
      вот такие вот дела

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      Рейтинг: +591

      SinyaaPyll > Project Бабангида 2 июля 2018, 20:44

      Вы изрядно преувеличили сложность своей мысли.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > SinyaaPyll 2 июля 2018, 20:53

      учту, и в следующий раз постараюсь быть запутанней

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