У Бельгии самая мощная "ударная линия". Фелайни, Азард, Витсель, Тилеманс, Де Брюйне - полузащита. Дембеле, Батшуаи, Мертенс - атака. Такой ударной группы нет ни в одной команды.
Полагаю, 3:1 в пользу бельгийцев.
Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ между сборными Бельгии и Японии.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Мертенс.
Япония: Кавасима, Седзи, Нагамото, Сакаи, Йосида, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасэбэ, Осако.
Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.