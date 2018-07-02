Стали известны стартовые составы на матч 1/8 финала ЧМ между сборными Бельгии и Японии.

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Менье, Витсель, Де Брюйне, Карраско, Ромелу Лукаку, Эден Азар, Мертенс.

Япония: Кавасима, Седзи, Нагамото, Сакаи, Йосида, Сибасаки, Харагути, Кагава, Инуи, Хасэбэ, Осако.

Матч начнется в 21:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.