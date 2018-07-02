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    «Челси» и «Рома» поборются за Шмейхеля

    Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может сменить клуб в летнее межсезонье.

    В услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Рома». Лондонцы и римляне постараются приобрести датчанина, если продадут Тибо Куртуа и Алисона соответственно.

    На проходящем ныне чемпионате мира-2018 Шмейхель вышел со своей сборной в 1/8 финала, где она уступила Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти). При этом голкипер отразил один пенальти в дополнительное время, и еще два – в послематчевой серии.

    Источник: Skysports

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    02.07.2018 15:47
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 2 июля 2018, 17:00

      В Рим. Алиссона точно заберут, а вот Куртуа не факт.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1364

      МВС 2 июля 2018, 16:53

      А Ливерпуль,случайно,не хочет побороться за него?!совсем не мешало бы.

      4
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      ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob > МВС 2 июля 2018, 17:34

      это было бы очень круто.опыт в АПЛ у него есть,талант-неоспорим.все есть для того,чтобы заиграть у Юргена.Челси тут ни к месту упомянут.у них есть более,чем надежный кипер.

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 июля 2018, 15:54

      Рома поборется с Ромой за воротника

      4
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      ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > giluxa1963 2 июля 2018, 16:10

      С языка снял)))....

      0
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