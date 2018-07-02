«Челси» и «Рома» поборются за Шмейхеля

Голкипер «Лестера» Каспер Шмейхель может сменить клуб в летнее межсезонье.

В услугах 31-летнего футболиста заинтересованы «Челси» и «Рома». Лондонцы и римляне постараются приобрести датчанина, если продадут Тибо Куртуа и Алисона соответственно.

На проходящем ныне чемпионате мира-2018 Шмейхель вышел со своей сборной в 1/8 финала, где она уступила Хорватии (1:1, 2:3 по пенальти). При этом голкипер отразил один пенальти в дополнительное время, и еще два – в послематчевой серии.