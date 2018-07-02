The Guardian: «Сарри возглавит «Челси» до 9 июля»

Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в ближайшие дни должен занять аналогичную должность в «Челси».

О назначении итальянского специалиста должно быть официально объявлено до 9 июля. В этот день в расположение команды из отпуска вернутся игроки, не задействованные на ЧМ-2018.

Действующий главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает готовить команду к сезону. Ранее сообщалось, что он уже утвердил план предсезонной подготовки.