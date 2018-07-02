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    The Guardian: «Сарри возглавит «Челси» до 9 июля»

    Бывший главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри в ближайшие дни должен занять аналогичную должность в «Челси».

    О назначении итальянского специалиста должно быть официально объявлено до 9 июля. В этот день в расположение команды из отпуска вернутся игроки, не задействованные на ЧМ-2018.

    Действующий главный тренер «Челси» Антонио Конте продолжает готовить команду к сезону. Ранее сообщалось, что он уже утвердил план предсезонной подготовки.

    Источник: The Guardian

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    02.07.2018 11:45
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +139

      DS7 2 июля 2018, 14:27

      Шёл 2023 год, болельщики Челси ждали понедельника, в который назначат Сарри...))

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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 июля 2018, 12:52

      Сага под нагванием "Челси-Сарри" ...продолжение следует)))

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