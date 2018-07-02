Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    И.о. президента РФС: «Сборная пишет историю российского футбола»

    Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил правильную тактическую схему, выбранную тренерским штабом сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

    «Обыграли одну из сильнейших команд мира, тренеры выбрали правильную тактику на игру, детально разобрали соперника. Футболисты просто герои, как они и обещали, выложились сегодня не на 100, а на 200-300 процентов, оставили все силы на поле.

    Сейчас надо передохнуть и готовиться к следующей игре. Команда пишет историю российского футбола.

    Хотелось бы поздравить всех болельщиков с выдающимся достижением. Сегодня все мы были одной командой: футболисты, тренеры, болельщики на трибунах и у телевизоров. Чувствовалось единение и сумасшедшая поддержка. Рад, что сборная России подарила всем праздник», – сказал Алаев.

    Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.

    Источник: Р-Спорт

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.07.2018 11:35
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:13

      Хоть узнал кто у нас и.о. президента РФС.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +150

      реалушка 2 июля 2018, 11:56

      понеслось..отстояли на своей половине весь матч против соперника,который не хотел играть в футбол..газ теперь в Испании сильно подешевеет.в этом вся тактика.ни игры,ни стратегии развития футбола,ничего нет..но кому это важно?все оголтело кричим:вперед!УРА!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 2 июля 2018, 11:43

      Какая история,когда Испания ,по непонятным причинам,катала мяч поперек поля. Схема Бердыева против Барселоны еще раз оправдала себя. Но за такой футбол стыдно.Дальнейших успехов на турнире!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11