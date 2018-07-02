И.о. президента РФС: «Сборная пишет историю российского футбола»

Исполняющий обязанности президента РФС Александр Алаев отметил правильную тактическую схему, выбранную тренерским штабом сборной России на матч 1/8 финала чемпионата мира с Испанией.

«Обыграли одну из сильнейших команд мира, тренеры выбрали правильную тактику на игру, детально разобрали соперника. Футболисты просто герои, как они и обещали, выложились сегодня не на 100, а на 200-300 процентов, оставили все силы на поле.

Сейчас надо передохнуть и готовиться к следующей игре. Команда пишет историю российского футбола.

Хотелось бы поздравить всех болельщиков с выдающимся достижением. Сегодня все мы были одной командой: футболисты, тренеры, болельщики на трибунах и у телевизоров. Чувствовалось единение и сумасшедшая поддержка. Рад, что сборная России подарила всем праздник», – сказал Алаев.

Матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 Россия – Хорватия пройдет в Сочи на стадионе «Фишт» в субботу, 7 июля, в 21:00 по московскому времени.