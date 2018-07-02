Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком клуба

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом.
На данный момент условия обновленного контракта не сообщаются. По данным британских СМИ, он рассчитан до 2023 года, а зарплата 26-летнего футболиста выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Благодаря этим цифрам он стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».
Салах выступает за английский клуб с лета 2017 года, он перешел из «Ромы». Всего за это время египтянин забил 44 гола в 52 матчах за «Ливерпуль».
Игрок был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Англии.
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Источник: ФК «Ливерпуль»