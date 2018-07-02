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  • Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком клуба

Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком клуба

2 июля 2018, 10:38
13

«Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом.

На данный момент условия обновленного контракта не сообщаются. По данным британских СМИ, он рассчитан до 2023 года, а зарплата 26-летнего футболиста выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Благодаря этим цифрам он стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».

Салах выступает за английский клуб с лета 2017 года, он перешел из «Ромы». Всего за это время египтянин забил 44 гола в 52 матчах за «Ливерпуль».

Игрок был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Англии.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Ливерпуль»
Англия. Премьер-лига Трансферы Ливерпуль Салах Мохамед
Комментарии (13)
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mig28
1530517316
Ожидаемо! Его всё устраивает в плане игры, а тут и з/п вдвое подняли) Отступные если и прописаны, то, думаю, не меньше 200 мультов.
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Vladarg
1530518097
Отличная новость!были немалые опасения,что мешки подсуетятся и перехватят его.вроде,обошлось..
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21082014
1530518680
Супер!это большое дело.вот только интересно,ведутся ли поиски голкипера или снова бескрайнее доверие окажут миньоле и кариусу?
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swot1205
1530519818
красава
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Garrincha58
1530520088
почему то мне каатся, что лучше прошлогоднего сезона у него не получится
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стикс
1530520099
хорошая новость однако
Ответить
Marley Bob
1530521110
подписал.это очень хорошо.в контракте нет фиксированной суммы отступных.это плохо.
Ответить
KOLBIS
1530521349
Опять пол Египта прокормит...
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prezent2017
1530523033
Нефигово, но заслужил. Без него финал ЛЧ не светил бы. Тот же Манэ на порядок ниже классом.
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zigbert
1530536453
Были опасения что его перехватит Ахмат.
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