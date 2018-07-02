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    Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем», став самым высокооплачиваемым игроком клуба

    «Ливерпуль» объявил о заключении нового долгосрочного соглашения с нападающим сборной Египта Мохамедом Салахом.

    На данный момент условия обновленного контракта не сообщаются. По данным британских СМИ, он рассчитан до 2023 года, а зарплата 26-летнего футболиста выросла с 100 до 200 тысяч фунтов стерлингов в неделю. Благодаря этим цифрам он стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля».

    Салах выступает за английский клуб с лета 2017 года, он перешел из «Ромы». Всего за это время египтянин забил 44 гола в 52 матчах за «Ливерпуль».

    Игрок был признан лучшим игроком прошедшего сезона в чемпионате Англии.

    Источник: ФК «Ливерпуль»

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    02.07.2018 10:38
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    Комментарии13
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    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 16:00

      Были опасения что его перехватит Ахмат.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 12:17

      Нефигово, но заслужил. Без него финал ЛЧ не светил бы. Тот же Манэ на порядок ниже классом.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 июля 2018, 11:49

      Опять пол Египта прокормит...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1466

      Marley Bob 2 июля 2018, 11:45

      подписал.это очень хорошо.в контракте нет фиксированной суммы отступных.это плохо.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +40

      стикс 2 июля 2018, 11:28

      хорошая новость однако

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 июля 2018, 11:28

      почему то мне каатся, что лучше прошлогоднего сезона у него не получится

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 2 июля 2018, 11:23

      красава

      0
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      Рейтинг: +1307

      21082014 2 июля 2018, 11:04

      Супер!это большое дело.вот только интересно,ведутся ли поиски голкипера или снова бескрайнее доверие окажут миньоле и кариусу?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > 21082014 2 июля 2018, 11:18

      ну вон Де Хеа сыграл... Отличный вратарь, но иногда у всех бывают косяки

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +150

      реалушка > 21082014 2 июля 2018, 12:01

      не верится,что купят качественного воротчика.будут мыкаться с теми,кто есть.все топовые-на контракте уже.а новому доверять снова-риск не меньший.

      3
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west > 21082014 3 июля 2018, 10:23

      Уже купили. Это Ник Поуп из Бёрнли. Третий вратарь сб. Англии на ЧМ.

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      Рейтинг: +1828

      Vladarg 2 июля 2018, 10:54

      Отличная новость!были немалые опасения,что мешки подсуетятся и перехватят его.вроде,обошлось..

      4
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      Рейтинг: +1052

      mig28 2 июля 2018, 10:41

      Ожидаемо! Его всё устраивает в плане игры, а тут и з/п вдвое подняли) Отступные если и прописаны, то, думаю, не меньше 200 мультов.

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