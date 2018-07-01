Акинфеев: «Мы показали, что умеем играть в футбол»

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда прошла дальше благодаря победе в серии пенальти.

«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Проводим фантастический чемпионат. Мы показали, что умеем играть в футбол», – сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

Игру 1/4 финала наша команда проведет 7 июля.

Да-да-да-да! Счастье!!!

Снимки, которые мы будем показывать своим детям