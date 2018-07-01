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    Акинфеев: «Мы показали, что умеем играть в футбол»

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда прошла дальше благодаря победе в серии пенальти.

    «Большое спасибо болельщикам за поддержку. Проводим фантастический чемпионат. Мы показали, что умеем играть в футбол», – сказал футболист в эфире «Матч ТВ».

    Игру 1/4 финала наша команда проведет 7 июля.

    Да-да-да-да! Счастье!!!

    Снимки, которые мы будем показывать своим детям

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2018 20:50
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD 3 июля 2018, 15:53

      Что интересно, на уровне РФПЛ такой стиль игры жестоко порицается большинством болельщиков топ-клубов и называется антифутболом/автобусом и т.д., а вот на уровне сборной, составленной из игроков этих же наших топ-клубов, такая игра вызывает восхищение и преподносится как подвиг.
      И где правда, Зин ?
      PS Я конечно понимаю, что для нашей страны и для нашего футбола это действительно праздник, но не стоит Игорю с таким пафосом отчитываться за кого-то, кроме себя

      0
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 3 июля 2018, 11:45

      Это большое преувеличение.

      0
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      Рейтинг: +8026

      nik55 3 июля 2018, 06:59

      мог бы признаться что тупо повезло-----а играть вы не умеете

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 2 июля 2018, 16:59

      Через год все забудут, что это была не игра а постановка автобуса.... Но то ,что мы попали в четвертьфинал, это будут помнить...и очень долго. Я не расстроюсь, если вы и у хорватов таким автобусом выиграете. Хоть жопой забивайте, главное-побеждайте!

      2
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 2 июля 2018, 12:53

      Показали не столько умение играть - а характер.

      3
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 2 июля 2018, 09:57

      Я поражаюсь с большинства комментаторов ниже. Обыграли СА 5-0- не нравится, Египет 3-1- не нравится...******* Уру 3-0 ****, снова не то... Выиграли у Испании и то вам не так...Что вам, *****, надо еще????

      1
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 2 июля 2018, 07:18

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      В футбол играть вы не умеете, это факт, вас по ударам и передачам похоронили! Где было видано, что болельщики орут и хлопают, когда акинфеев просто поймал мяч! Они рады тому что он не пролетел между его рук))) автобус одним словом. А так деньги путина, сделали свое дело, ибо на 118 минуте пеналь был

      -8
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > BlackMurder 2 июля 2018, 12:10

      Ты б правила поучил, в футбол бы поиграл сам, может быть, что-то бы путное вынес. А пока откровенную чушь несёшь.

      0
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD > BlackMurder 3 июля 2018, 16:00

      А вообще есть ли такие моменты, в которых Путин не виноват ?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 июля 2018, 06:12

      Умеем, хоть и керово. Отправить все в автопарк после ЧМ, водить автобусы.

      -1
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 2 июля 2018, 04:17

      Автобус обеспечил нам результат до пенальти, а пенальти мы выиграли с большим преимуществом!

      2
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      Рейтинг: +742

      Makaweli 2 июля 2018, 01:17

      Греки тоже выиграли европу так же!

      4
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      Рейтинг: +54663

      MaxRnD > Makaweli 3 июля 2018, 16:02

      С этим никто не спорит, просто пафос не уместен, можно и скромнее было выразиться

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