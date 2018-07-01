Акинфеев: «Мы показали, что умеем играть в футбол»

Что интересно, на уровне РФПЛ такой стиль игры жестоко порицается большинством болельщиков топ-клубов и называется антифутболом/автобусом и т.д., а вот на уровне сборной, составленной из игроков этих же наших топ-клубов, такая игра вызывает восхищение и преподносится как подвиг.
И где правда, Зин ?
PS Я конечно понимаю, что для нашей страны и для нашего футбола это действительно праздник, но не стоит Игорю с таким пафосом отчитываться за кого-то, кроме себя
Вратарь сборной России Игорь Акинфеев поделился эмоциями после матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев (1:1). Наша команда прошла дальше благодаря победе в серии пенальти.
«Большое спасибо болельщикам за поддержку. Проводим фантастический чемпионат. Мы показали, что умеем играть в футбол», – сказал футболист в эфире «Матч ТВ».
Игру 1/4 финала наша команда проведет 7 июля.
Снимки, которые мы будем показывать своим детям