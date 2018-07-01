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    Сорокин: «Россияне блестяще сыграют против испанцев»

    Глава организационного комитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России.

    «Как сегодня сыграем? Блестяще», – заверил функционер на входе на московский стадион «Лужники».

    Встреча начнется в 17:00 по Москве.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: Twitter

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    01.07.2018 16:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +20833

      derrik2000 1 июля 2018, 16:50

      А каких ещё слов можно ждать от спортивного функционера?
      А то снимут с должности, если он как-то иначе скажет и отправят руководить оленеводами Чукотки. )))))))))))))))))))

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    • ...
      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 1 июля 2018, 16:38

      Он что-то знает....На Луне совсем другие люди ....

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