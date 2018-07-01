Сорокин: «Россияне блестяще сыграют против испанцев»

Глава организационного комитета по проведению чемпионата мира-2018 Алексей Сорокин поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России.

«Как сегодня сыграем? Блестяще», – заверил функционер на входе на московский стадион «Лужники».

Встреча начнется в 17:00 по Москве.

Самый важный матч России. Ждем тут