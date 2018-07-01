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    Светлаков – о матче Испания – Россия: «Верим в чудо»

    Российский юморист и шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России. Болельщик призвал верить в чудо.

    «Наши – не профессиональнее испанцев, но верим в чудо. Чудеса на этом чемпионате мира происходят. Если Россия будет выкладываться и повезет, то все получится», – сказал Светлаков.

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Самый важный матч России. Ждем тут

    Источник: Sportbox.ru

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    01.07.2018 16:05
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 1 июля 2018, 19:01

      Ничья в основное время для нашей сборной это уже чудо!!!.....дай Бог в овертайме произойдет еще одно чудо и наши выиграют у Испанцев...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 1 июля 2018, 16:31

      иди серёжа лучше задницу мартиросяну подлижи - профессиОНАЛ

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 1 июля 2018, 16:17

      чудес не бывает.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +979

      directorpg > 3a zenit 1 июля 2018, 17:27

      Бывают и много

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 1 июля 2018, 16:07

      Да

      1
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