Светлаков – о матче Испания – Россия: «Верим в чудо»

Ничья в основное время для нашей сборной это уже чудо!!!.....дай Бог в овертайме произойдет еще одно чудо и наши выиграют у Испанцев...))
Российский юморист и шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России. Болельщик призвал верить в чудо.
«Наши – не профессиональнее испанцев, но верим в чудо. Чудеса на этом чемпионате мира происходят. Если Россия будет выкладываться и повезет, то все получится», – сказал Светлаков.
Матч начнется в 17:00 по Москве.
Самый важный матч России. Ждем тут