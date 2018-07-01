Светлаков – о матче Испания – Россия: «Верим в чудо»

Российский юморист и шоумен Сергей Светлаков поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными Испании и России. Болельщик призвал верить в чудо.

«Наши – не профессиональнее испанцев, но верим в чудо. Чудеса на этом чемпионате мира происходят. Если Россия будет выкладываться и повезет, то все получится», – сказал Светлаков.

Матч начнется в 17:00 по Москве.

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