Сборная России – болельщикам: «Отдадим на поле все силы, а вы отдайте все ваши эмоции»

...я всё отдал бы за победу над испанцами,но,УВЫ !!! Сегодня кончится агония футбола российского.К великому моему сожалению.
Сборная России посредством социальной сети обратилась к болельщикам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Наша команда попросила эмоций.
«Друзья! Это важнейший матч в истории сборной России по футболу. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!
Мы отдадим на поле все наши силы, а вы отдайте все ваши эмоции! Мы на вас очень рассчитываем! Ведь вместе мы команда», – говорится в заявлении.
Матч начнется в 17:00 по Москве.