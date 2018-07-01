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    Сборная России – болельщикам: «Отдадим на поле все силы, а вы отдайте все ваши эмоции»

    Сборная России посредством социальной сети обратилась к болельщикам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Наша команда попросила эмоций.

    «Друзья! Это важнейший матч в истории сборной России по футболу. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!

    Мы отдадим на поле все наши силы, а вы отдайте все ваши эмоции! Мы на вас очень рассчитываем! Ведь вместе мы команда», – говорится в заявлении.

    Матч начнется в 17:00 по Москве.

    Источник: Twitter

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    01.07.2018 00:37
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 1 июля 2018, 16:15

      ...я всё отдал бы за победу над испанцами,но,УВЫ !!! Сегодня кончится агония футбола российского.К великому моему сожалению.

      0
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 1 июля 2018, 09:00

      Играют на домашнем ЧМ,в сборную попали(я бы и треть из них никуда не вызвал)-Эмоций им не хватает.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 1 июля 2018, 08:00

      Ну, мужики, выиграете у Испании, дальше можно не играть!!! Удачи!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 1 июля 2018, 05:41

      Испанцы обычные люди.
      Они ничуть не лучше вчерашних аргентинос и португезов...
      Сборная России сейчас напоминает сб. Ирана и Марокко. Ишпанцам будет с ними морока,такой вот каламбур))))

      3
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 1 июля 2018, 05:15

      В поддержку поставлю на 7 ! Сегодня букмекеры могут крупно пострадать. В свете последних событий, как-то неосмотрительно, ставить такой коэффициент против хозяев. Вот и я против такой наглости...

      2
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      Рейтинг: +1236

      омск55 1 июля 2018, 02:09

      Надеемся и верим

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 1 июля 2018, 01:43

      Как бы вам тухлых яиц и гнилых помидоров после матча не отведать.

      2
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