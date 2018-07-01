Сборная России – болельщикам: «Отдадим на поле все силы, а вы отдайте все ваши эмоции»

Сборная России посредством социальной сети обратилась к болельщикам в преддверии матча 1/8 финала чемпионата мира-2018 против испанцев. Наша команда попросила эмоций.

«Друзья! Это важнейший матч в истории сборной России по футболу. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку!

Мы отдадим на поле все наши силы, а вы отдайте все ваши эмоции! Мы на вас очень рассчитываем! Ведь вместе мы команда», – говорится в заявлении.

Матч начнется в 17:00 по Москве.