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  • Скауты «Челси» считают, что по стилю игры Головин похож на Модрича

Скауты «Челси» считают, что по стилю игры Головин похож на Модрича

30 июня 2018, 01:28
8

По информации The Telegraph, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в «Челси».

Лондонский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро. Скауты команды сравнили россиянина с хавбеком «Реала» Лукой Модричем.

Переходу может помешать ситуация с новым главным тренером синих. Сообщается, что «Челси» навряд ли сможет подписать и Маурицио Сарри, и Головина. Но в то же время клуб готов продать полузащитника Дэнни Дринкуотера, который стоит более 33 миллионов евро.

Источник: Telegraph.co.uk
Англия. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Челси ЦСКА Россия Головин Александр
Комментарии (8)
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Yev
1530320174
Вы меня простите, но это только я не понимаю, в чём уникальность Головина? Или это маркетинговых ход, кто-то накручивает ему цену. Ну обычный парень, я пока ничего выдающегося не вижу, только слышу Головин тех заинтересовал, других и т.д. Какая-то буря в стакане, сравнивают с Месси
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hellkid
1530329690
вообще не похож на Модрича
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Рубик Докоян
1530332058
Когда кто-то кого-то с кем-то сравнивает приводят доводы и аргументы, а не просто сказать, что он на кого-то похож. Я не помню Модрича 22-летним по игре, не запомнился, но уже 25-летним было видно, что это за игрок, какой у него игровой футбольный интеллект, пас и потенциал. Головин только начинает, прогрессирует и кем он станет в футболе и с кем его можно будет сравнить время покажет. А пока он Головин -- лучший футболист у нас в своём возрасте и не только, потенциал которого виден и на которого обратили внимание скауты и селекционеры ведущих европейских клубов. Дай бог, чтобы он попал к своему тренеру и в свою команду, в игровых видах спорта это очень важно. Тем более для молодого игрока из другой страны, с другим менталитетом и без знания языка.
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O-Z
1530356995
Модрич за сборную играет куда мощнее чем за реал.
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zigbert
1530358616
Спору нет - Головин игрок талантливый. Но как он проявит себя в другой команде ,тем более высокого европейского уровня?
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