Скауты «Челси» считают, что по стилю игры Головин похож на Модрича

По информации The Telegraph, полузащитник ЦСКА и сборной России Александр Головин близок к переходу в «Челси».

Лондонский клуб готов заплатить за игрока 30 миллионов евро. Скауты команды сравнили россиянина с хавбеком «Реала» Лукой Модричем.

Переходу может помешать ситуация с новым главным тренером синих. Сообщается, что «Челси» навряд ли сможет подписать и Маурицио Сарри, и Головина. Но в то же время клуб готов продать полузащитника Дэнни Дринкуотера, который стоит более 33 миллионов евро.