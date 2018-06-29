Куртуа – о матче с Англией: «Это была игра двух команд, которые отлично обороняются»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа заявил, что его команда стремилась к победе в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 против Англии.

«Это была игра двух команд, которые отлично обороняются. Мы очень хотели забить, и у нас это получилось.

Против нас выступал хороший и сильный соперник, мы знали, что они будут агрессивными, что они уже квалифицировались и создадут нам много проблем, поэтому мы просто были сами собой и делали то, что у нас получалось.

Вся команда хотела победить, и мы хорошо сегодня выступили», – сказал Куртуа.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Англия – Бельгия завершился со счетом 0:1.