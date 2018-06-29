Мартинес: «ЧМ в России? Лучший чемпионат мира из тех, где я был»

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился мнением об организации ЧМ в России.

«Вы знаете, чемпионат мира в России – впечатляет. Я знаю логистику, и о чемпионатах мира я знаю многое. Я думаю, что это лучший чемпионат мира из тех, где я был. Удивляет и очень хорошее впечатление создается о России и россиянах. Плюс все команды очень хорошо подготовлены.

Мы выиграли три матча группового этапа на чемпионате мира и это дорого стоит. Мы хотим, чтобы в Бельгии все гордились этой командой. Я чувствую поддержку, какой раньше не было», – сказал Мартинес.

Бельгия – самая результативная команда группового этапа ЧМ. На втором месте Россия и Англия