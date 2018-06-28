ПСВ хочет получить от «Барселоны» 40 миллионов за Лосано

ПСВ планирует установить новый трансферный рекорд. Клуб из Эйндховена рассчитывает выручить крупную сумму от продажи нападающего Ирвинга Лосано.

Представители 22-летнего футболиста ведут переговоры с «Барселоной». Кроме того, по информации СМИ, на него претендуют «Эвертон», «Реал» и «Манчестер Сити». При этом новый спортивный директор «Эвертона» Марсель Брандс также связался с отцом мексиканца на предмет его возможного переезда в Англию.

В 2015 году ПСВ продал полузащитника Мемфиса Депая в «Манчестер Юнайтед» 34 миллиона евро, установив трансферный рекорд клуба. За Лосано голландцы намерены получить 40 миллионов.