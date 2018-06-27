Погба интересен «Барселоне», но каталонцы не хотят вести переговоры с агентом игрока Райолой

«Барселона», как уже сообщалось ранее, рассматривает возможность приобретения полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба. Однако осуществить трансфер может помещать одна проблема: у каталонского клуба холодные отношения с представителем 25-летнего футболиста Мино Райолой, поэтому они не хотят вести переговоры напрямую с итальянским агентом.

По информации СМИ, в покупке француза также заинтересованы «Ювентус» и «ПСЖ».

В апреле сообщалось. что манкунианцы готовы расстаться с хавбеком примерно за 159 миллионов евро.

В сезоне-2017/18 Погба принял участие в 37 матчах, записав на свой счет шесть голов и 12 результативных передач. Его контракт с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2021 года.