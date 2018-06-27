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  • «ПСЖ» нужно продать игроков на 51 миллион, чтобы избежать санкций УЕФА

«ПСЖ» нужно продать игроков на 51 миллион, чтобы избежать санкций УЕФА

27 июня 2018, 10:17
2

УЕФА провел расследование о нарушении правила финансового фэир-плей со стороны «ПСЖ», сообщает L’Equipe.

В организации посчитали, что 37% доходов (51 миллион евро) парижан от спонсоров являются спорными. Данную сумму УЕФА не станет учитывать в оценке доходов и расходов. По этой причине «ПСЖ» имеет отрицательный баланс.

Французский клуб должен до 30 июня продать игроков своей команды на сумму в 51 миллион евро, чтобы избежать санкций. Накануне в «Рому» перешел полузащитник Хавьер Пасторе, сумма трансфера составила 25 миллионов евро.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 ПСЖ
Комментарии (2)
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KOLBIS
1530084692
Пусть Неймара продадут,все равно он нытик...
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Болельщик Реал Мадрида
1530085484
Распродажа в ПСЖ началась!!! Наконец-то и их трансферами, заинтересовалось УЕФА.
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