Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Куртуа – о матче с Англией: «Я хочу победить»

    Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассчитывает на победу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Англии.

    «Если хочешь сохранить победный настрой, то нужно продолжать побеждать. Лично мне не хочется возвращаться в Англию в июле, если мы им проиграем.

    Я хочу победить. Уверен, каждый игрок сборной Бельгии думает точно также», – заявил Куртуа.

    Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Англия – Бельгия состоится в Калининграде 28 июня. Обе команды гарантировали досрочный выход в плей-офф турнира.

    Источник: Telegraph.co.uk

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.06.2018 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 25 июня 2018, 10:18

      Ваша сборная уже давно ходит в фаворитах любых первенств
      Доказывайте!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11