Куртуа – о матче с Англией: «Я хочу победить»

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа рассчитывает на победу в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 с командой Англии.

«Если хочешь сохранить победный настрой, то нужно продолжать побеждать. Лично мне не хочется возвращаться в Англию в июле, если мы им проиграем.

Я хочу победить. Уверен, каждый игрок сборной Бельгии думает точно также», – заявил Куртуа.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2018 Англия – Бельгия состоится в Калининграде 28 июня. Обе команды гарантировали досрочный выход в плей-офф турнира.