Саутгейт: «Организация ЧМ? Просто великолепно»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об организации ЧМ.

«Очень сложно сказать, какой российский город лучше подготовился к чемпионату мира, уровень организации и атмосфера матчей были высоки везде. Проведение турнира с точки зрения команды просто великолепно – отличные дороги, доступ к стадионам.

Мы возвращались на базу в Репино в пять утра, но для нас все равно останавливали движение на дорогах. Наш опыт исключительно позитивный.

У вас прекрасные стадионы с точки зрения архитектуры. Арена в Нижнем Новгороде очень красивая и зрелищная, а что касается атмосферы – она была великолепной как на каждом матче, где я был, как и на тех, которые я смотрел по телевизору», – сказал Саутгейт.

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