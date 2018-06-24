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Саутгейт: «Организация ЧМ? Просто великолепно»

24 июня 2018, 21:40
4

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об организации ЧМ.

«Очень сложно сказать, какой российский город лучше подготовился к чемпионату мира, уровень организации и атмосфера матчей были высоки везде. Проведение турнира с точки зрения команды просто великолепно – отличные дороги, доступ к стадионам.

Мы возвращались на базу в Репино в пять утра, но для нас все равно останавливали движение на дорогах. Наш опыт исключительно позитивный.

У вас прекрасные стадионы с точки зрения архитектуры. Арена в Нижнем Новгороде очень красивая и зрелищная, а что касается атмосферы – она была великолепной как на каждом матче, где я был, как и на тех, которые я смотрел по телевизору», – сказал Саутгейт.

Кейну и Саутгейту подарили самовар и каравай

Источник: ТАСС
Чемпионат мира Англия Саутгейт Гарет
Комментарии (4)
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Vickont
1529866992
А как Роуз себя чувствует? Что-то не слышно его стало...
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Munez89
1529870470
Да! У нас для гостей все!! Хлеб, соль..ну дороги и так далее)) Главное, что бы вы, не пидо...ли нас, как приедете домой! Мы вас с уважением встретили, так и вы будте любезны)) Всех благ!
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VSt
1529871110
А теперь вопрос, рискнет ли он повторить все это английским журналистам? А если рискнет, то кто из их журналюг эти слова напечатает в английской прессе?
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