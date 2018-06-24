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    Саутгейт: «Организация ЧМ? Просто великолепно»

    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об организации ЧМ.

    «Очень сложно сказать, какой российский город лучше подготовился к чемпионату мира, уровень организации и атмосфера матчей были высоки везде. Проведение турнира с точки зрения команды просто великолепно – отличные дороги, доступ к стадионам.

    Мы возвращались на базу в Репино в пять утра, но для нас все равно останавливали движение на дорогах. Наш опыт исключительно позитивный.

    У вас прекрасные стадионы с точки зрения архитектуры. Арена в Нижнем Новгороде очень красивая и зрелищная, а что касается атмосферы – она была великолепной как на каждом матче, где я был, как и на тех, которые я смотрел по телевизору», – сказал Саутгейт.

    Кейну и Саутгейту подарили самовар и каравай

    Источник: ТАСС

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    24.06.2018 21:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 июня 2018, 23:11

      А теперь вопрос, рискнет ли он повторить все это английским журналистам?
      А если рискнет, то кто из их журналюг эти слова напечатает в английской прессе?

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 24 июня 2018, 23:01

      Да! У нас для гостей все!! Хлеб, соль..ну дороги и так далее)) Главное, что бы вы, не пидо...ли нас, как приедете домой! Мы вас с уважением встретили, так и вы будте любезны)) Всех благ!

      2
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      Рейтинг: +2051

      almanev > Munez89 25 июня 2018, 00:03

      Все верно, а сами мы палец пососем, главное иностранцам глаза замылить.

      0
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 июня 2018, 22:03

      А как Роуз себя чувствует? Что-то не слышно его стало...

      3
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