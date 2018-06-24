Саутгейт: «Организация ЧМ? Просто великолепно»

А теперь вопрос, рискнет ли он повторить все это английским журналистам?
А если рискнет, то кто из их журналюг эти слова напечатает в английской прессе?
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился мнением об организации ЧМ.
«Очень сложно сказать, какой российский город лучше подготовился к чемпионату мира, уровень организации и атмосфера матчей были высоки везде. Проведение турнира с точки зрения команды просто великолепно – отличные дороги, доступ к стадионам.
Мы возвращались на базу в Репино в пять утра, но для нас все равно останавливали движение на дорогах. Наш опыт исключительно позитивный.
У вас прекрасные стадионы с точки зрения архитектуры. Арена в Нижнем Новгороде очень красивая и зрелищная, а что касается атмосферы – она была великолепной как на каждом матче, где я был, как и на тех, которые я смотрел по телевизору», – сказал Саутгейт.
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