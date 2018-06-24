Моуринью: «Уругвай – Россия? Матч может получиться как зрелищным, так и заурядным»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матче 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Уругвая и России.

«Этот матч может быть как очень зрелищным, так и заурядным. Борьба может быть в высшей степени напряженной. На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально.

Матч может получиться очень интересным», – сказал Моуринью.

Уругвай и Россия сыграют в понедельник, 25 июня, в Самаре.