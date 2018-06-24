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    Моуринью: «Уругвай – Россия? Матч может получиться как зрелищным, так и заурядным»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился ожиданиями от матче 3-го тура группового этапа ЧМ между сборными Уругвая и России.

    «Этот матч может быть как очень зрелищным, так и заурядным. Борьба может быть в высшей степени напряженной. На стороне хозяев огромная поддержка болельщиков, но уругвайцы могут играть технично, активно, красиво и эмоционально.

    Матч может получиться очень интересным», – сказал Моуринью.

    Уругвай и Россия сыграют в понедельник, 25 июня, в Самаре.

    Источник: RT

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    24.06.2018 19:21
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:38

      Наших устроит даже ничья. Хотелось бы выйти в 18 с первого места.

      1
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 июня 2018, 22:16

      Нашей сборной надо побеждать.....эта победа может негативно подействовать на соперника в 1/8 финала...удачи нашим)))

      0
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      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 24 июня 2018, 22:06

      Что за приколы сопливые ? - играть только на победу !!! ИЛИ МЫ НЕ ДОМА???
      РОССИЯ!!!

      1
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 24 июня 2018, 22:06

      Моуриньо похоже с Бубновым успел встретится, и тот его научил как давать прогнозы на матч, чтобы всегда попадать

      2 основных принципа соблюдены:
      - все возможные расклады надо предполагать
      - конкретики как можно меньше, только предположения

      0
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      Рейтинг: +923

      Юрий Крутько 24 июня 2018, 20:46

      Не уступить по игре,ну а там, как повезёт-выигрыш или(минимум),ничья...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 июня 2018, 20:00

      пусть главное победным для нас получиться, даже если и заурядным будет немного)

      2
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      Рейтинг: +70529

      insider_retro 24 июня 2018, 19:43

      Эмоциональная подоплёка матча не столько интересна, как итоговый результат, который определит соперника из группы B!..
      Сопли печали и слёзы радости потом подотрём!..))

      4
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      Рейтинг: +77

      Gazzaev_Pyos 24 июня 2018, 19:28

      Сказал банальную ху*ню

      5
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      ...
      Рейтинг: +635

      _MATRIX_ > Gazzaev_Pyos 24 июня 2018, 20:39

      Стопудова.

      -1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 > Gazzaev_Pyos 24 июня 2018, 23:20

      Ну это же переводчик...

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