Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Ювентус» не хочет платить за Головина 25 миллионов

    Руководство «Ювентуса» не хочет платить 25 миллионов евро, которые требует ЦСКА за полузащитника Александра Головина.

    После покупки Эмре Джана у «Ливерпуля» туринский клуб больше не рассматривает россиянина в качестве основной трансферной цели на лето.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился о переходе Головина за 20 миллионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.06.2018 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии63
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3120

      erma 26 июня 2018, 16:19

      Прекрасно понимаю Гинера. Головин - лучший игрок ЦСКА. ЦСКА играет в Лиге Чемпионов. Тут если уж хрень в ЛЧ, то хоть бабки заработать. А то, как говорится, ни в одно место, ни в Красную Армию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18

      Илько 26 июня 2018, 02:10

      То, что Серия А подходит Головину, это факт. Но там клубы сегодня деньгами не сорят, даже топы, даже такими суммами, как 20-25 млн. евро.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 25 июня 2018, 15:44

      Рынок большой, На нем два дурака один продает другой покупает, от сюда и цены)))
      Самое парадоксальное, то что самого Головина ни кто не спрашивает, где хочет он играть, Дадут за него 100, а он скажет, что нет я хочу играть в своем клубе и поверьте на этом его карьера будет будет практически закончена. Скажут как мы из тебя сделали великого, а ты нам заработать не даешь. Значит либо зарплату снизят либо на скамью посадят, в России такие прецеденты были, только говорили про них не так открыто и заминали всегда. А цена его.... та за которую купят и много известных игроков гораздо за меньшую цену начинали играть в Англии, Испании, Италии. И их цены выросли за два три года в разы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 25 июня 2018, 12:11

      Подобные новости мне напоминают анекдот про неуловимого Джо!Кто в курсе тот поймет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > yarik1_78 25 июня 2018, 13:17

      ну я надеюсь всё-таки, чтобы по окончании этого ЧМ этот Джо стал бы очень даже уловимым !!! Причём поймать бы его могли бы только за огромное бабло !!! ну никак не меньше 50 лямов (не рублей) !!!...а как оно будет на практике - поживём-увидим...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100733

      zigbert 25 июня 2018, 10:33

      Кто прав в этой ситуации ,покажет время.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 25 июня 2018, 08:52

      *** как 200 лямов за игрока отдавать так это у всех в пределах нормы , а как 25 то **** много , итальянцы такие жлобы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > Arrow10 25 июня 2018, 09:10

      ну так привыкли же, что Россию можно как дурачков разводить !!! Всё по дешевке им отдай !!! а лучше вообще бесплатно !!! Может приплатить ещё ??? Они же вяликая явропа, а мы дикая орда и страшный мордор !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > storm30111976 25 июня 2018, 12:33

      Даже если его за 2 миллиарда продадут, тебе что? Ты хоть копейку увидишь с этих денег?))) Не пойму откуда такая агрессия у всех ватных, почему мол за кого-то 200 млн, а за нашего 25 всего, проклятая загнивающая европа и бездуховная америка!
      Для меня и других нормальных людей подобный трансфер видится так (если он конечно состоится): пусть наш игрок играет в топ-клубе, а мы будем радоваться его достижениям и победам, покажет класс и его цена вырастет, поменяет клуб на другой, будет играть в другими мастерами и сам подрастет в мастерстве!
      А для таких как ты: нет, пусть мы будем деградировать в нашем чемпионате, чем кто-то подумает, что может нас разводить! Исходя из комментов и мыслей тебе подобных людей, напрашивается вопрос, а кто мы, если не дикая орда и страшный мордор???

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > diadushka 25 июня 2018, 12:46

      а ты как я посмотрю великий либераст...а вот докажи мне, что ты не дикая орда! Отдай мне всё своё имущество за копейки, а ещё лучше бесплатно! и радуйся тому, что твоим имуществом теперь будет владеть такой великий человек, как Я !!! а когда я это бывшее твоё имущество перепродам за большое бабло ещё кому-нибудь более великому, то ты радуйся ещё больше !!! Ты согласен ??? Ведь ты же за это всех агитируешь здесь, правда ведь ??? Ну так начни с себя !!! Докажи так сказать личным примером !!! Ну а там, смотришь, глядя на тебя и ЦСКА отдаст бесплатно Головина в Ювентус, может ещё и доплатит за возможность играть Головину в вяликом явропейском клубе...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > diadushka 25 июня 2018, 12:49

      и вообще... я не понимаю, зачем ты живёшь в стране, где всё только деградирует ??? Сейчас же вроде как нет железного занавеса !!! так и едь туда, где всё только прогрессирует!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > storm30111976 25 июня 2018, 12:51

      лучше уж быть либералом, чем крепостным рабом! 25 млн предлагают, это бесплатно?))) ну так заработай эти 25 млн, посмотрим на тебя как получается?) Лучше уж Головина будем видеть забивающим голы разным Амкарам и Уралам, чем например в финале ЛЧ, но зато будем рады и горды собой, что не продали его за бесценок, показали загнивающей европе фигу так сказать)))! Отличная логика

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > diadushka 25 июня 2018, 12:51

      И разница у нас с тобой в том, что я хочу, чтобы наши мастера вместе с другими мастерами играли в НАШЕЙ стране в НАШЕМ чемпионате !!! а ты хочешь всех мастеров лицезреть в другом чемпе за пределами России !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > diadushka 25 июня 2018, 12:55

      Так я так и не понял, когда ты начнёшь показывать пример ??? Когда уже ты на халяву отдашь мне всё своё имущество ??? Я вполне серьёзно !!! ЖДУ !!! Так что давай смелее, не стесняйся!!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > diadushka 25 июня 2018, 12:58

      Тебе не нравятся амкары и уралы ? а кротоне и сассуоло тебе больше нравятся?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > storm30111976 25 июня 2018, 15:25

      а кому он там нужен , они его куда подальше пошлют , скажут у нас и своих хватает , еще и ты лезешь

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > diadushka 25 июня 2018, 15:30

      А мы и не говорим , что нам хорошо живется в стране , но это не повод пи*деть , что в европке живется лучше , а все русские сплошные е*ланы , если не нравится , то вали в свой лучший запад

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Arrow10 25 июня 2018, 15:39

      Конечно не все е*ланы, некоторые прямо и открыто говорят, что им не нравится, они молодцы!
      Е*ланы только те, кто понимает что все плохо, но их это устраивает, и те, кто наслушавшись всякой чуши по телику и ни разу не побывав нигде, просто по умолчанию всех ненавидят!
      А куда мне идти, я и без тебя разберусь

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > diadushka 25 июня 2018, 21:50

      Не ну посуди сам , ты говоришь что мол европка это хорошо , а Россиюшка это плохо , и что те кто понимает , что все плохо , но их все устраивает , а что эти люди смогут сделать когда у власти В.В.Путин. Напрашивается вывод , что большинство людей живущих в России и не люди вообще для тебя.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +507

      Arrow10 > diadushka 25 июня 2018, 21:51

      А то что чемп у нас валовый то это да , тут я с тобой полностью согласен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 25 июня 2018, 08:34

      Вот я никак не могу понять, а с чего это подавляющее число комментаторов решило, что ЦСКА должен отдать Головина почти даром (по нынешним ценам) ??? По какой причине ??? из-за того, что это вяликая явропа ???

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 25 июня 2018, 07:30

      Пусть сыграет хорошо в 1/8, тогда и видно будет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 25 июня 2018, 06:44

      Пусть дома до пенсии играет. И станет легендой ЦСКА !!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2141

      diadushka > Nerlinger 25 июня 2018, 12:01

      Так и будет, он станет легендой ЦСКА! В таких клубах как Кротоне или Беневенто не потянут его зарплату, а в Юве и других грандах он не нужен! Очередная мулька наших журналюг

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 июня 2018, 04:31

      "Юве" идёт лесом... Сегодня цена Головина 35-40! Это, конечно, с учётом возраста.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > cska-62 25 июня 2018, 04:41

      Да, да, да. 35-40, а чего не 50 то? Юве то пойдёт лесом, вот только обидно, что из-за жадности гнидера, очередной талант сгниет и деградирует в конюше.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +63

      storm30111976 > Валерий2705 25 июня 2018, 08:38

      А тебе не обидно, что Буффон всю свою жизнь отыграл в таком днище, как Италия, а ведь мог же перейти в клубы гораздо более экономически развитых Англии или Германии?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Валерий2705 25 июня 2018, 09:23

      Ну ты и злой ненавистник всего...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11