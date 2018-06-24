«Ювентус» не хочет платить за Головина 25 миллионов

Руководство «Ювентуса» не хочет платить 25 миллионов евро, которые требует ЦСКА за полузащитника Александра Головина.

После покупки Эмре Джана у «Ливерпуля» туринский клуб больше не рассматривает россиянина в качестве основной трансферной цели на лето.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» договорился о переходе Головина за 20 миллионов.